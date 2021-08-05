Gülfem, konuşmak istemeyince eski eşi tarafından vuruldu (2)
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Gülfem, konuşmak istemeyince eski eşi tarafından vuruldu (2)

Gülfem, konuşmak istemeyince eski eşi tarafından vuruldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

'BAŞKASIYLA EVLENECEĞİNİ SÖYLEDİ, KONUŞMAK İSTEMEDİ, VURDUM'Bursa'da, eski eşi Gülfem Alay'ı (32) tabancayla başı ve karnından vurarak, ağır yaralayan İbrahim S. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'BAŞKASIYLA EVLENECEĞİNİ SÖYLEDİ, KONUŞMAK İSTEMEDİ, VURDUM'

Bursa'da, eski eşi Gülfem Alay'ı (32) tabancayla başı ve karnından vurarak, ağır yaralayan İbrahim S. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim S.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Gülfem'le 2017 yılında evlendik, oğlumuz oldu. 2018 yılında boşanmaya karar verdik. Boşandıktan sonra ben eski eşime geri döndüm. Bir süre sonra yeniden Gülfem'le görüşmek istedim ama o bana başkasıyla evleneceğini söyledi. Olay günü de bunu konuşmak için gittim yanına. Konuşmayı kabul etmeyince vurdum" dediği öğrenildi.


Gülfem, konuşmak istemeyince eski eşi tarafından vuruldu (2)
Gülfem, konuşmak istemeyince eski eşi tarafından vuruldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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