Gülben Ergen'in Erhan Çelik'e hakaretten yargılanmasına başlandı

26.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:18

Şarkıcı Gülben Ergen'in Emine Bulut cinayetine ilişkin yayınladığı sosyal medya paylaşımında eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Gülben Ergen'in avukatı, "Gülben Ergen dün Ankara seyahati dönüşü korona virüsü tehlikesi sebebiyle uçağından inememiş ve İstanbul'a gelememiştir" dedi.



Sunucu Erhan Çelik, boşandığı eski eşi şarkıcı Gülben Ergen'in kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine Ergen hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.



"Gülben Ergen yargıç huzurunda beyanda bulunmak istemiştir"



Duruşmada söz alan Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ise, "Namussuz ifadesi namus adı altında kadına el kaldıran, genele söylenen bir ifadedir. Kesinlikle ve kesinlikle Erhan Çelik'in şahsına yönelik söylenmemiştir. Gülben Ergen dün Ankara seyahati dönüşü korona virüsü tehlikesi sebebiyle uçağından inememiş ve İstanbul'a gelememiştir. Gülben Ergen de esasen yargıcın huzurunda beyanda bulunmak istemiştir. Bir sonraki celse hazır olacaktır" şeklinde konuştu.



"Zorla getirme kararı verilsin"



Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar ise Gülben Ergen'den şikayetçi olduklarını belirtti. Gülben Ergen'in beyanlarında açık açık Erhan Çelik ile ilgili geçmişte yaşadığı şeyleri karalama kampanyası haline getirdiğini kaydeden avukat Avşar, "Sanık açıklamalarında müvekkilimi kast ederek suçlamalarda bulunmuştur. Sanık 'başından geçen bir olayı kendisini sevenlerle paylaşmak ihtiyacı hissettiğini' açıkça ifade ederek suça ikrar etmiştir. Sanık Gülben Ergen hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep ederiz" dedi.



Mahkeme, sanık Gülben Ergen'in dinlenmesi için duruşmayı 4 Mart'a erteledi.



Olayın geçmişi



Sunucu Erhan Çelik ile 2017 yılında boşanan şarkıcı Gülben Ergen Ağustos 2019'da kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un cinayetine ilişkin sosyal medya hesabında, "Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, 'Ne var canım arabasını çizmişse' derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur" ifadesini kullandı. Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etti. Şikayet dilekçesinde Ergen'in aynı paylaşımında yer verdiği "Gevşek gevşek gülümseyerek Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulunmuştu.



Gülben Ergen'in bu paylaşımının ardından Erhan Çelik avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, savcılık yasa gereği tarafları uzlaşmaya çağırmış ancak uzlaşma sağlanamamıştı. Uzlaşmanın sağlanmasının ardından Gülben Ergen hakkında iddianame hazırlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 'Hakaret' suçundan 5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA