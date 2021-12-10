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Güdül ilçesinde doğal gaz çalışmalarında sona gelindi

Güdül ilçesinde doğal gaz çalışmalarında sona gelindi
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Başkentin Güdül ilçesinde yaz aylarından bu yana süren çalışmalar sonucunda doğal gaz arzı için son aşamaya gelindiği bildirildi.

Başkentin Güdül ilçesinde yaz aylarından bu yana süren çalışmalar sonucunda doğal gaz arzı için son aşamaya gelindiği bildirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, doğal gaz çalışmalarını sürdüren firma yetkililerini AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Hikmet Kalaycıoğlu ile ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yalçın, depolama sistemiyle verilecek doğal gaz çalışmalarında nihayet sona geldiklerini dile getirerek, önümüzdeki hafta doğal gaz meşalesini yakarak ilçeye gaz vereceklerini söyledi.

Yalçın, konut sahiplerinin bir an öncesi abonelik işlemlerini tamamlaması gerektiğini kaydetti.

Güdül ilçesinde doğal gaz çalışmalarında sona gelindi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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