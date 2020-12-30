Güdül Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Güdül Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

30.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:34
Güdül Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Belediye İş Sendikası ile Güdül Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye İş Sendikası ile Güdül Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 32 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmenin ilk yıl için işçilere yüzde 40 zam yapıldığını, sosyal haklarda da önemli iyileştirmelerin olduğunu söyledi.

Yalçın, sözleşmenin belediyeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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