Guardiola, UEFA ve FIFA'yı topa tuttu: Biz makine değiliz, bizi öldürmek istiyorsunuz!
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Guardiola, UEFA ve FIFA'yı topa tuttu: Biz makine değiliz, bizi öldürmek istiyorsunuz!

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İngiltere Premier Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, FIFA ve UEFA'yı maç takvimi nedeniyle ağır eleştirdi. FIFA ve UEFA'nın futbolcuları öldürdüğünü söyleyen Pep Guardiola, "Bu kadarı da fazla. Bizi öldürüyorsunuz, biz makine değiliz" dedi.

Futbolcuların da insan olduğunun altını çizen başarılı teknik adam, "Lig başladığından bu yana futbolcularım neredeyse hiçbir hafta içini boş geçirmedi. Bu kadar sıkışık bir takvim yapılmaz. Futbolcuları öldürüyorlar. Bu kadarı fazla… Futbolcular da insan, makine değil… Bunu unutuyorlar" ifadelerini kullandı.

"RATOSYON OLMAZ SIKIŞIRIZ"

Her maçta en az 6-7 oyuncu rotasyonuna gitmesine açıklık getiren Pep Guardiola "Harika bir kadromuz var ve tüm futbolcular fiziksel olarak oynamaya hazır… Bazı futbolcularım her maç sahada olmak istiyor. Ancak bu kadar sıkışık bir fikstürde sezonu her maç oynayarak tamamlamaları imkansız. Bu yıl gelmiş geçmiş en kısa sezonu yaşıyoruz. Seyirci olmadan oynuyoruz. Sezona geç başladık, erken bitireceğiz. Eğer rotasyon yapmazsanız her kulvarda bu kadar iddialı bir durumda olamazsınız. Şu anda bulunduğumuz pozisyonda da bulunmazdık" şeklinde konuştu.

LİGİN ZİRVESİNDELER

Manchester City, Premier Lig'de 31 maçta topladığı 74 puanla zirvede yer alıyor. En yakın Manchester United'ın ise 30 maçta 60 puanı bulunuyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Borussia Dortmund ve FA Cup Yarı Final maçında Chelsea ile karşılaşacak. Manchester City, EFL Kupası'nda da final oynayacak.

Guardiola, UEFA ve FIFA'yı topa tuttu: Biz makine değiliz, bizi öldürmek istiyorsunuz!
Guardiola, UEFA ve FIFA'yı topa tuttu: Biz makine değiliz, bizi öldürmek istiyorsunuz!
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