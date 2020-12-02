GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması
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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

02.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:51
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, pandeminin etkilerine rağmen Gaziantep'in ihracattaki başarısını sürdürdüğünü belirterek, kasım ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 710 milyon 130 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, pandeminin etkilerine rağmen Gaziantep'in ihracattaki başarısını sürdürdüğünü belirterek, kasım ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 710 milyon 130 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Bu başarının büyük bir emek ve alın terinin ürünü olduğunu dile getiren Ünverdi, "Küresel ekonomi ve uluslararası pazarda yaşanan tüm zorluklara rağmen şehrimiz ihracatının aratmasını sağlayan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve katkısı olan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep'in aylık ve dönemsel ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, "Şehrimizin kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 710 milyon 130 bin dolar oldu. Geçtiğimiz yılın kasım ayında şehrimizden 657 milyon 96 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu veriler ışığında şehrimiz kasım ayında da en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sıradaki yerini korudu" ifadelerini kullandı.

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Ocak-Kasım döneminde ise en fazla ihracat yapan 10 il arasında Gaziantep'in ihracatını artıran tek il olma konumunu sürdürdüğüne dikkati çeken Ünverdi, "Ocak-Kasım döneminde Gaziantep'in ihracatı yüzde 2,9 artışla 7 milyar 51 milyon 247 bin dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şehrimizden 6 milyar 853 milyon 200 bin dolar ihracat yapmıştık" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in ihracatta ilk 11 aylık performansı ile yılın son ayına da moralle başladığını dile getiren Ünverdi, "Maalesef 2020 yılına iyi başlasak da pandemi ile birlikte uluslararası ticaret büyük oranda sekteye uğradı. Ancak şehrimizden, sanayicilerimizin azmi, sektörel gücümüz ve ihracattaki başarımızla ilk 11 ayda 7 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Son dönemde salgın tüm dünyada yeniden tırmanışa geçmiş olsa da olağanüstü bir durum olmazsa yılsonunda geçtiğimiz yıl 7,5 milyar dolar olan ihracatımızın da üstüne çıkarak 2020'yi rekor ihracatla tamamlayacağız. Bu vesileyle salgınla mücadelede tüm vatandaşlarımızı, hemşerilerimi kurallara uymaları noktasında hassas olmaya özellikle davet ediyorum. Covid-19 hasta sayısında maalesef artış devam ediyor. Şehrimiz de artışın en fazla olduğu iller arasında yer alıyor. Lütfen her türlü tedbiri titizlikle alalım, maske, mesafe ve hijyen önceliğimiz olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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