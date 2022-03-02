Türk Telekom ve Huawei arasında 5G konusunda iş birliği

Türk Telekom ve Huawei arasında 5G çalışmalarını içeren TurkTech 2.0 İyi Niyet Sözleşmesi imzalandı.

İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleşen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde imzalanan TurkTech 2.0 İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) kapsamında, TARNET'in desteğiyle, tarımda verimliliği artıracak Tarım 4.0 uygulamalarından akıllı traktör sistemleri 5G üzerinden denenirken, branş sporu olan artırılmış gerçeklik oyunu HADO, 5G ile farklı lokasyonlardaki takımlar arasında oynandı.

Söz konusu iş birliği kapsamında, Türk Telekom ve Huawei, 5G'ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımı yapacak.

İş birliğiyle 5G servislerinin desteklenmesi ve son kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi için dijital dönüşümü çeşitlendirecek teknolojiler denenirken, sahalardan maksimum enerji kazanımı sağlanmasına yönelik, "sıfır" karbon stratejisi de geliştirilecek.

"Huawei ve diğer üreticilerle yerli firmaların iş birliğini önemsiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 5G stratejisi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Türk Telekom ile Huawei arasında GSMA'da ön plana çıkan yatay sektörlerden eğlence ve tarım alanında iş birliği yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin haberleşmede 5G'de nelerle karşılaşacağını, mobil haberleşmede hızın ne anlama geldiğini göstermesi dolayısıyla bu anlaşmanın önemli olduğunu dile getiren Sayan, şöyle konuştu:

"Buraya başta İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesinde birçok firma katıldı. Türkiye'de bu yıl 20'nci yılını kutlayan Huawei Türkiye de bunlardan bir tanesi. 20 yıldır Türkiye'nin iletişim altyapına ciddi katkılarda bulunuyor. Biz bu katkıların yerli ve milli üretimle devam etmesini istiyoruz. Huawei'nin dünyadaki 19 Ar-Ge merkezinden birini Türkiye'ye konumlandırdılar ve 750'in üzerinde mühendis çalıştırıyorlar. Ericson firmasının da Türkiye'de Ar-Ge merkezi var."

Sayan, Huawei'n Ar-Ge merkezine ciddi yatırım yaptığına işaret ederek, "4,5G yetkilendirmesinde 'Ar-Ge merkezinin tek başına kalması yeterli olmaz' dedik ve burada üretilen ürünlerin, alınan patentlerin yurt dışına ihraç edilen ürünlerin de takibini, regülasyon ve politika belirleyici olarak biz yapıyoruz. Bu ürünler dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımız artarak devam edecek." diye konuştu.

Barcelona'daki GSMA'da birçok yerli firmanın yaklaşık 40 ülkede sistemlerinin çalıştığının görüldüğünü anlatan Sayan, bir yandan Türk firmalarının ihracatını desteklerken öbür yandan da Huawei ve diğer üreticilerle yerli firmaların iş birliğini önemsediklerini kaydetti.

Sayan, söz konusu anlaşmaların artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, Huawei'n yerli ve milli üretim noktasında iş birliğinin artması gerektiğini söylediklerini bildirdi.

"Tüm çalışmalarımızı milli sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdik"

Türk Telekom Genel Müdürü (CEO) Ümit Önal da Türkiye'de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, iştirakleri ve 5G alanında yetkin mühendislerle tüm çalışmaları milli sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu motivasyonla çıktıkları yolda teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektöre değer katan dünyanın sayılı operatörlerinden biri olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Önal, şöyle konuştu:

"Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, eğlence ve kentleşmede 5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu çözümlere ihtiyaç var. Huawei ile imzaladığımız iyi niyet sözleşmesi kapsamında 5G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi, bu konudaki denemeleri yaparak şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz. 5G ve ötesi teknolojilerin geliştirilmesi kapsamında değerli iş ortağımız Huawei ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz."

"Yatırım verimi en yüksek çözümleri sunduk"

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li de vizyonlarının her zaman, müşteriler için değer yaratmak olduğunu belirterek, bu vizyonla müşterilere en iyi performanslı, en düşük operasyonel maliyetli ve yatırım verimi en yüksek çözümleri sunduklarını söyledi.

Bir yandan da 5G teknolojileriyle yerli endüstrilerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için iş birliklerini geliştirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Li, Türk Telekom'un, Türkiye yolculuklarının başından beri stratejik iş ortakları olduğunu bildirdi.

Li, bu iş birliğinin Huawei'nin Türkiye'deki 20. yıl dönümüne gelmesinden de ayrıca mutluluk duyduğunu belirterek, "Her zaman olduğu gibi müşterilerimiz ve Türkiye'nin bilişim ekosistemi için daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarımda verimliliği artıracak Tarım 4.0 Uygulaması Otonom Traktör denendi

TurkTech 2.0 anlaşması kapsamında Türk Telekom ve Huawei, TARNET iş birliğiyle yerel 5G endüstriyel ekosistemini geliştirmek ve bu alanda uygulamalar gerçekleştirmek amacıyla akıllı tarım (Tarım 4.0) alanında akıllı traktör sistemlerinin bir parçası olan Otomatik Dümenleme'yi hayata geçirdi.

Tarım teknolojileri kullanarak tarım sahalarının verim ve karlılığını artırmayı hedefleyen projede, traktör sürücüsüz olarak tarlayı sürerken, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G şebekesi desteğiyle sağlanıyor.

Çalışma kapsamında yapay zeka desteğiyle video analizleri yapılarak, traktör rotası üzerinde herhangi bir sapma tespit edildiğinde, 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık bilgilendiriliyor.

Geleceğin sporu HADO 5G üzerinden oynandı

Türk Telekom ve Huawei'nin 5G uygulamaları ve iş birlikleri kapsamında yaptığı diğer bir çalışma da "Geleceğin Sporu" mottosuyla bilinen artırılmış gerçeklik tekno spor oyunu HADO oldu.

HADO Türkiye Teknospor AŞ'nin desteğiyle gerçekleşen inovasyon çalışmasında, artırılmış gerçeklik gözlükleri ve giyilebilen sensörler yardımıyla oyunun 5G şebekesi üzerinden farklı fiziksel lokasyonlardaki takımlar arasında oynanması sağlandı.

"Yakan Top" oyununun günümüzdeki dijital hali olan ve branş sporu olarak kabul edilen HADO, 5G'nin düşük gecikme ve yüksek bant genişliği özellikleri sayesinde, takımlar tarafından aynı fiziksel lokasyondalarmış gibi oynayabildi.

5G sayesinde farklı yörelerin takımları, seyahat etmeden ve kendi mekanlarından ayrılmadan birbirleriyle aktif ve kondisyonel maç yapma fırsatı bulabildi.