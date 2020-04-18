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Kayseri, Ekonomi

Grup Avenir Satış Pazarlama Müdürü Serap Karabulut: "Konut alımı için açıklanan paketteki kredi...

Grup Avenir Satış Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, inşaat sektörü ile ilgili yaptığı açıklamalarda hükümetin açıkladığı paketteki peşinat oranından olumlu etkilendiklerini söyleyerek, "Konut alımı için açıklanan paketteki kredi kullanma oranı herkesin lehine oldu" dedi.

18.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:43
Grup Avenir Satış Pazarlama Müdürü Serap Karabulut:

Grup Avenir Satış Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, inşaat sektörü ile ilgili yaptığı açıklamalarda hükümetin açıkladığı paketteki peşinat oranından olumlu etkilendiklerini söyleyerek, "Konut alımı için açıklanan paketteki kredi kullanma oranı herkesin lehine oldu" dedi.

Örnek daireleri görmek isteyen vatandaşlar için dezenfekte çalışmalarını sürekli yaptıklarını söyleyen Grup Avenir Satış Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, "Korona virüs hem dünyada hem de ülkemizde olduğu gibi inşaat sektörünü Kayseri'de de olumsuz bir şekilde etkiledi. Çünkü devletimizin aldığı önlemleri, evde kal çağrılarını bizler de Grup Avenir olarak destekliyoruz. Ev almak isteyen müşterilerimiz için de sonuçta hayat devam ediyor ve inşaat alanını görmek istiyorlar. Biz de bu koşular içerisinde elimizden geldiğince satış ofislerimizin, merkez ofislerimizin ve müşteri gezdirmek için kullandığımız araçların dezenfekte işlemlerini rutin olarak yapıyoruz ve müşterilerimizin sağlıklı bir şekilde örnek daireleri gezmelerini sağlıyoruz. Bu durum da bizi şu şekilde etkiledi; önceden örnek dairelerimiz sürekli açıktı ve satış ofisimize gelen müşterilerimiz her an bize ulaşabiliyorlardı. Yalnız şu an salgının yayılmasını önlemek amacıyla bizler de evden çalışmalarımızı sürdürüyoruz, satış ofislerimizde birer tane nöbetçi arkadaşlarımız bulunuyor. Bu yüzden de örnek daire gezdirmemiz biraz daha kısıtlı oluyor" dedi.

Serap Karabulut, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan peşinat oranından memnun olduklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Piyasadaki esnafımızın birçoğu dünyada ve ülkemizde yaşanan sıkıntılardan dolayı olumsuz etkilendi ama devletimizin bize vermiş olduğu destekler içerisindeki 0,79'luk kredi oranı hem müşterilerimizin hem de bizim yüzümüzü güldürdü. Hatta en son yayımlanan genelge ile önceden yüzde 80'e kadar verilen kredi oranı şu an yüzde 90'lara kadar çıktı. Bu da müşterilerimiz için büyük bir avantaj oluşturuyor. Bu durumun bize dönüşü çok olumlu oldu. Müşterilerimiz yüzde 10'luk bir peşinatla bize müracaatlarını yapıyorlar ve kalan yüzde 90'lık kısmını bankadan kredi kullanarak direkt tapularını bizden almış alıyorlar. Biz bu durumdan çok memnunuz. Müşterilerimiz kadar bizim de lehimize olan bir sonuç. Daha önce müşterilerimiz peşinatlarını toplamakta biraz sıkıntı yaşıyorlardı ama şu an yüzde 10'luk bir peşinatla, kalan kısmını kredi ile tamamlayarak tapularına sahip olabiliyorlar."

Yaşanan sıkıntılara rağmen projelerini tamamlamaya devam ettiklerini söyleyen Karabulut, "Grup Avenir olarak şu an çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşanan bu kadar olumsuzluğa rağmen bizim ilk göz ağrımız ve Kayseri'de yaptığımız ilk projemiz olan Talas 325 projesini teslim etmiş bulunuyoruz. İnşaatı devam eden Talas 180 ve Talas 58 projelerimizde de sınırlı sayıda kalan dairelerimiz için, müşterilerimizi satış ofislerimize bekliyoruz. Buradan da müşterilerimize bir müjde vermek istiyorum. Gelen yoğun talep üzerine Kayseri'nin farklı lokasyonlarında hizmet vermeye devam edeceğiz. Evde kal çağrısını Grup Avenir olarak destekliyoruz. Herkes kendini korusun, mümkün olduğunca evde kalmaya özen göstersin ve işi olmayan lütfen dışarı çıkmasın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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