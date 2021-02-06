Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı başladı

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya Kaymakamlığı'nın desteğiyle düzenlenen Grand Prix Alanya 1.2 Yol Bisikleti Yarışı'nın Alanya etabı başladı.

Alanya Uluslararası Yol Bisikleti Yarışı, Grand Prix Alanya 1.2 Yol Bisiklet Yarışları Alanya etabına bugün start verildi. 16 ülkeden 170 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular ilk günde Alanya'daki etapta, Dim Vadisi boyunca pedal çevirdi. Alanya'dan başlayan yarışlarda İlçe Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı damalı bayrağı sallayarak Şelale Meydanı önünden startı verdi.

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI BURADA"Yarışlar hakkında konuşan organizasyon sorumlusu Mustafa Kemal Canfedai, "Dünya Bisiklet Birliği'nin izin verdiği Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun gözetiminde Grand Prix Alanya yarışlarını gerçekleştiriyoruz. 16 ülkeden 29 takım ve 170 sporcu mücadele edecek. Dünyanın en iyi takımları da burada. İsviçre, ABD, Malezya, İtalya'dan takımlar var. Çok güzel bir gün. Bugün 148 km, aynı takımlar Gazipaşa'da 160 km koşacaklar. Bu seri 7 Mart'a kadar devam edecek. Bu takımlar Gazipaşa, Manavgat, Gündoğmuş'ta da koşacak. Arada dağ bisikleti yarışları olacak" dedi."TÜRKİYE'NİN TANITIMI VE BİSİKLET TURİZMİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR"

2021 yılının en büyük organizasyonunu en büyük turla başlattıklarını söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "3,5 yıl önce kim bisiklet sporuna destek olmak bisiklet turizmine destek olmak istiyorsa biz de sonuna kadar destek olacağımızı söyledik. Geçen sene bu organizatörlerle 55'e yakın yarış yaptık. Bu sene de ilkini Alanya'dan start alarak başlatıyoruz. Bunlar ülkemizin tanıtımı ve bisiklet turizminin gelişimine katkı sağlayan organizasyonlardır. Bisiklet turizminin diğer turizmlerden farklı yanı, bir futbolcu gittiği lokasyon da bir gün kalır ama biz oraya etapları götürerek 4-5 gün kalıyoruz. Bundan dolayı spor turizminin de en önde gelen branş bisiklet branş bisiklettir. İnşallah uluslararası başlattığımız bu yarışı bundan sonra da aynı organizasyonlarla birlikte sezonu tamamlamış olacağız. İnşallah kazasız belasız bir şekilde biteceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU