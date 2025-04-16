Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya'yı ameliyat eden doktor o anları anlattı: Yere yığıldı
Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! Hastaneden ilk açıklama
Selahattin Demirtaş: Sırrı Bey son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı

Demirtaş'tan olay mektup: Son cezaevi ziyaretinde kalbini tuttu...
Fidan Gül'ün kapısını polislere açan Miniç: Destek için oradaydım

Gözaltı için gelen polislere kapıyı açan isim kendini böyle savundu

Gram altın yıl sonunda kaç TL olur? Altın yatırım yapmak için uygun mu?

Gram altın yıl sonunda kaç TL olur? Altın yatırım yapmak için uygun mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gram altın yıl sonunda kaç TL olur sorusu, 2025 yılı itibarıyla yatırım yapmak isteyen bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarının yıl içinde gösterdiği dalgalanma, yıl sonu tahminlerini daha da önemli hale getiriyor. Peki, uzmanlara göre gram altın yıl sonunda kaç TL seviyesinde olacak?

Altın, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde en güvenli yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yatırımcılar, gram altın yıl sonunda kaç TL olur sorusunun yanıtını öğrenmek için uzman tahminlerine ve piyasa analizlerine büyük ilgi gösteriyor. "Gram altın yıl sonunda kaç TL olur?" sorusu, hem küçük yatırımcıların hem de büyük fon yöneticilerinin yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Gram altın yıl sonunda kaç TL olur? İşte detaylar...

GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ TL OLUR?

İslam Memiş, 2025 yılı Temmuz ayına kadar gram altının 3.500–3.700 TL aralığında işlem göreceğini, yılın ikinci yarısında ise 4.000–4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.

Gram altın yıl sonunda kaç TL olur? Altın yatırım yapmak için uygun mu?Gram altın yıl sonunda kaç TL olur?

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3956 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3956 lira, en yüksek de 4034 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4031 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3230 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3228 dolar, en yüksek de 3291 doları gördü. Şu sıralar 3289 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın yıl sonunda kaç TL olur? Altın yatırım yapmak için uygun mu?Altın yatırım yapmak için uygun mu?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4035 liradan alınırken 4091 liradan satılıyor.

ALTIN YATIRIM YAPMAK İÇİN UYGUN MU?

Altın fiyatlarının yüksek olduğu seviyelerde ani geri çekilmeler yaşanabileceğinden kısa vadeli yatırımcılara dikkatli olmaları öneriliyor. Altın, uzun vadede portföy çeşitlendirmesi ve riskten korunma amacıyla değerlendirilebilir.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.