Gram altın yıl sonunda kaç TL olur? Altın yatırım yapmak için uygun mu?

Altın, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde en güvenli yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yatırımcılar, gram altın yıl sonunda kaç TL olur sorusunun yanıtını öğrenmek için uzman tahminlerine ve piyasa analizlerine büyük ilgi gösteriyor. "Gram altın yıl sonunda kaç TL olur?" sorusu, hem küçük yatırımcıların hem de büyük fon yöneticilerinin yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Gram altın yıl sonunda kaç TL olur? İşte detaylar...

GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ TL OLUR?

İslam Memiş, 2025 yılı Temmuz ayına kadar gram altının 3.500–3.700 TL aralığında işlem göreceğini, yılın ikinci yarısında ise 4.000–4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.

Gram altın yıl sonunda kaç TL olur?

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3956 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3956 lira, en yüksek de 4034 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4031 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3230 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3228 dolar, en yüksek de 3291 doları gördü. Şu sıralar 3289 dolardan işlem geçiyor.

Altın yatırım yapmak için uygun mu?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4035 liradan alınırken 4091 liradan satılıyor.

ALTIN YATIRIM YAPMAK İÇİN UYGUN MU?

Altın fiyatlarının yüksek olduğu seviyelerde ani geri çekilmeler yaşanabileceğinden kısa vadeli yatırımcılara dikkatli olmaları öneriliyor. Altın, uzun vadede portföy çeşitlendirmesi ve riskten korunma amacıyla değerlendirilebilir.