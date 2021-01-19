Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, emtia fiyatlarında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyledi. "Altının tekrar 500 TL olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Memiş, ons altında 1888 doların kritik seviye olduğunu ve kırılması durumunda hızlı yükselişlerin gelebileceğini söyledi.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın bugün yine dümen kırdı. Altın fiyatları yönünü aşağıya doğru çevirdi. Dün 5 liraya yakın değerlenen gram altın bu sabah saatlerinde 440 seviyesinde hareket ediyor. Ons altın ise 1.835 dolar civarlarında. Altın fiyatlarındaki güncel durum bu şekildeyken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasa ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Yatırımcıya dikkat çeken uyarılarda bulunan Memiş, altına olan güvenini bir kez daha tazeledi. Memiş, "Ons altında 1888 dolar kırılırsa 2 bin dolar hızlı aşılabilir" dedi.

YouTube üzerinden paylaşmış olduğu son videosunda altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, şunları söyledi:

"Emtia fiyatlarının baskı altında kaldığı bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle de altın fiyatlarının gram ve gümüşün gram fiyatında dolar kurunda yaşanan geri çekilme ile birlikte biraz daha hızlı bir gerileme yaşandığını gördük. Bu fiyatlamalar karşısında yatırımcılar özellikle de orta ve uzun vadede altın ve gümüş alacak olanlar da yine bu hafta içinde fırsatları yakalamış oldu.

2021 yılına başlayalı iki hafta oldu. Bu iki haftalık süreç içerisinde sert bir şekilde yükselen altın ve gümüş fiyatları ilk haftada yükseldi, ikinci hafta da sert düşüş yaşadı. Önümüzde daha 11 ay var, bu süreçte neler yaşanacak neler? Hatırlanacağı üzere daha önceki videolarımda da sık sık 2021 yılında altın fiyatlarının dalgalı yükseliş seyri göstererek değer kazanacağını dile getirmiştim.

Daha yılın iki haftasında bu dalgalı seyrin gerçekleştiğini görüyoruz. Emtia piyasası yılın birinci haftasında sert yükseldi, ikinci haftasında düştü.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatları neden düştü önce onu bir anımsatmak isterim. Tahvil faizlerinde yaşanan artış ile yatırımcılar bu tarafa kaydı. Elindeki altınlarını satan yatırımcılar ABD tahvili almaya başladılar. Diğer yandan piyasalarda yaşanan kargaşa ile beraber finansal piyasalarda arayış içinde olan yatırımcılar kripto paralara kaydı.

Bütün sosyal medyada altın ile kripto paralar kıyaslandı ve yoğun bir şekilde Bitcoin altının yerine geçecek algısı yaratıldı. Bu kadar kargaşanın olduğu bir yerde emtia fiyatlarının düşük kalması düşünülemez. FED Başkanı Powell tarafından yapılan açıklamalarda tahvil alım programlarında düşük faiz politikası ve enflasyonda yükseliş yaşanmadan faizi yükseltmeyecekleri açıklaması sonrasında emtia fiyatlarında güçlenme yaşandı.

ABD Başkanı Biden 2 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip teşvik paketi açıklaması yapılması da altını destekledi. Şu anda Amerika'da vatandaşların gelirlerinin düştüğü ve işsizlik olduğunu biliyoruz zaten. Karşılıksız ve sınırsız olarak basılan paralar bu şekilde dağıtılıyor. Düşük faiz politikaları devam ediyor, hükümetler insanları ayakta tutmak için para basmayı sürdürüyor.

Koronavirüs salgınının ekonomide açtığı yaralar en erken 2 senede kapanabilecek gibi görünüyor. Bu süreçte piyasalarda endişe dalgası sürüyor. Amerika para bastığı sürece emtia fiyatları düşük kalmaya devam edemez.

GRAM ALTIN 500 TL OLUR MU?

Yılın ilk çeyreğinde beklediğim düşüşler şubat ayının yarısında ya da mart, nisan ayında gerçekleşebilir. Sabitlenmiş videom da var 60 bin dolar seviyesinden ben kişisel bir pozisyon aldım, 50 bin dolar seviyesine kadar bekleyeceğim. Benim pozisyonum 6 aylık olduğu için ben kişisel bir pozisyon aldım.

Ülke finans yönetimi artık bir çıkmazın içinde. Kim ne yapacağını bilmiyor. Bizim yapmamız gereken varlıklarımızı satın alırken orta ve uzun vadeyi göz önüne alarak bunları yapmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar emtia fiyatlarında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını gördüğümü, yüksek maliyetten altın, gümüş ve döviz almış arkadaşlara da sık sık yaşanan bu gerileme ve teknik düzeltmelerin kalıcı olmadığını söylemiştim.

Biz bundan sonraki süreçlerde emtia fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşayabiliriz. 'Kardeşim ben 520 liradan gram altın, 8 liradan dolar almıştım, keşke almasaydım, buraları gördüğüm anda hemen satacağım, yeter ki zararımı çıkartacağım' diyen arkadaşlara nefsinizle değil mantığınızla hareket edin diyeceğim.

Zaten bu seviyelerde ben herkese bu seviyelerden alınmaz diyerek uyarıda bulunmuştum. Bu süreç itibari ile sert dalgalanma ve aşağı, yukarı hareketlerde hemen Twitter mesajından devreye giriyorum ve alınması gereken pozisyonlar hakkkında bilgi veriyorum, dikkat edin diye uyarılarda bulunuyorum.

Ben şubat ayında temkinli duruşumu sürdüreceğim. Dolar kurunda düşüşün kalıcı olacağını asla tahmin etmiyorum. Tamamen küresel bir balon ve problemler büyüyor ve bunların baskılanması kolay değil. Ekranlarda gram altını 436 TL seviyesini görsenizde kuyumcuya giden fiziki altının 440-445 liraya alındığını göreceksiniz.

ONS ALTINDA 1888 DOLAR KRİTİK SEVİYE

1888 dolarda ons altın fiyatı kırılırsa 2 bin dolar hızlı aşılabilir diye düşünüyorum. Gümüşün ons fiyatı için de yükseliş bekliyorum. Altın fiyatlarında düşüşün kalıcı olacağını asla düşünmüyorum. Özellikle de Biden ve Powell tarafından yapılan açıklamalar bize bunu gösterecektir"