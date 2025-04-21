ALTIN FİYATLARI CANLI: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 21 Nisan 2025 bugün tam altının fiyatı ne kadar, düştü mü?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 21 Nisan 2025 Pazartesi itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:27 itibariyle yüzde 2,53 artarak 4165,87'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:27 itibariyle yüzde 2,35 artış göstererek 6743,54'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:27 itibariyle yüzde 2,35 artarak 13487,08'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:27 itibariyle yüzde 2,35 artışla 26932,53'ten işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:27 itibariyle yüzde 2,40 artarak 3393,80'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4184 liradan alınırken 4238 liradan satılıyor.