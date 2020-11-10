Gram altın 501 lira seviyelerinde
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Gram altın 501 lira seviyelerinde

10.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:23

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500,6 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500,6 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki sert düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 9,9 altında 482,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 3,8 üzerinde 500,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.885 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği" yönündeki uyarısının altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Fed'in dün yayımlanan ve Amerikan finansal sistemine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nda, pandemiyle ilişkili yüksek düzeydeki belirsizlik göz önüne alındığında fiyatlama baskılarını değerlendirmenin zor olduğu belirtilerek, "Yatırımcı risk duyarlılığının düşmesi veya ekonomik toparlanmanın zayıflaması halinde varlık fiyatları önemli düşüşlere karşı savunmasız kalır." ifadesi kullanıldı.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Gram altın 501 lira seviyelerinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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