Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 481 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 481 liradan işlem görüyor

22.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:30

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 481 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, cumhuriyet altını da 3.216 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşle birlikte yatay seyreden gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 483,4 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 481 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, cumhuriyet altını da 3.216 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.918 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

ONS ALTINDA 1.940 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Bugün yurt içinde bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 481 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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