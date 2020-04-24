389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 389 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 387 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 635 liradan, cumhuriyet altını ise 2.586 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 388,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,5 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389 lirayla rekor tazeledi. Gram altın, saat 11.10 itibarıyla 387 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 635 liradan, cumhuriyet altını ise 2.586 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 390-400 LİRA BANDI DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 dolar, gram altında ise 390-400 lira bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA