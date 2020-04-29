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Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 383,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 lira, cumhuriyet altını da 2.578 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor
29.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:15

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 383,9 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 383,6 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 lira, cumhuriyet altını da 2.578 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.706 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

'GRAM ALTINDA 270-290 LİRA BANDI İZLENECEK'

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) ve yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının altın fiyatlarını etkileyebileceğini kaydetti. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, ECB'nin ise varlık alım programını artırabileceği tahmin ediliyor. Analistler, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç olduğunu, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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