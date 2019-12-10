Göztepeli Serdar Gürler: Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymek istiyorum

10.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:35

SÜPER Lig'de geçen hafta Göztepe'nin deplasmanda 3-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçında 2 gol atıp yıldızlaşan kanat oyuncusu Serdar Gürler, milli formanın hayaliyle yaşadığını söyledi.

Kariyerinde daha önce 7 kez A Milli formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göztepe'ye gelmeden önce İspanya La Liga'da Huesca'da da oynayan Serdar, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın formasını giymek istiyorum. Sezon içinde elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hocamız Şenol Güneş çağırırsa milli takımda olmak istiyorum. Çağırmazsa da maçları tribünden izleyeceğim. Avrupa Şampiyonası'nda büyük işler başaracağız. Biz millet olarak milli takımın arkasında olacağız. İnşallah o kafilede biz de yer alırız, hedefimiz o tabii ki ama olmasak da gidip tribünde izleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA