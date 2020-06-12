Göztepe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı, koronavirüs salgını nedeniyle verilen 87 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'ye konuk oluyor. Mücadele öncesi, iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 87 gün sonra kaldığı yerden devam ediyor. 27. hafta mücadelesinde Trabzonspor, İzmir'de Göztepe ile karşılaşıyor. Pandemi önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak mücadelede lider Trabzonspor, sarı kırmızılı ekibi mağlup edip zirvedeki yerini korumak istiyor. Ligde 8. sırada bulunan Göztepe ise karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanma niyetinde. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcu Jose Sosa, maç kadrosunda yer almadı. Saat 21:00'da başlayacak mücadaleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şu şekilde; GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth