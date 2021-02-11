Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Göztepe pasif olamaz

SÜPER Lig'de kötü gidişi sonlandıramayan Göztepe'de takımıyla çıktığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle henüz 3 puanla tanışamayan Teknik Direktör Ünal Karaman, tüm istatistiklerde iyi yolda olduklarını, çalışmalarının meyvelerini mutlaka alacaklarını söyledi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın kendisi göreve gelmeden önce ve geldikten sonraki oyun verilerini paylaşarak, "Geldiğimiz andan itibaren takıma oyun karakteri vermeye çalışıyoruz. Biz asla pasif, kendi sahasında kalan, rakibin oyun gücünü kabul eden bir Göztepe takımını olamayız. Bunu kendi oyun karakterime yakıştıramıyorum" dedi.

Ligin ilk yarısına göre rakipten top kazanma sürelerini 13 saniyeden 8.7 saniyeye düşürdüklerini, rakiplerinin top kazanma süresinin 11.7'den 15.3'e yükseldiğini kaydeden Karaman, "Hep dedik ki futbolseverlere seyir zevki sunan bir Göztepe olalım. Benim saha içerisinde görev verdiğim oyuncu hiçbir zaman inandığı davadan, futbol karakterinden taviz veren oyuncu olamaz. Oynayan veya oynamayan diye farklı bir tavır içerisinde olması da söz konusu değildir. Biz her daim kendisini geliştiren bir takım olma yolunda çabamız artarak devam edecek. Bütün bunları yaparken fizik kalitemizin hep üst düzeyde olması gerekiyor" diye konuştu. Ünal Karaman, hala bazı eksiklerinin olduğunu belirtti."HALEN EN AZ ŞUT ATAN TAKIMIZ"Ligin ikinci devresinde topun kendilerine kalma oranının yüzde 46'dan yüzde 64'e, artan pas sayısında isabet oranının da yüzde 78'den yüzde 83'e yükseldiğini dile getiren Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Ama bütün bunlara rağmen istatistiklerde ligin en az şut atan, en az kaleye şut isabet ettiren ve en çok şut şansı veren takımıyız. Şut atmazsan gol de atamazsın. Şans topu oynamıyoruz ayak topu oynuyoruz. Bu rakamlar bizi korkutmuyor daha da hırslandırıyor" dedi. Oyun karakteri olarak yumuşak bir takım olduklarını kaydeden Karaman, "Rakiple girdiğimiz ikili mücadelelere ve yüksek toplara baktığımızda oranlarda çok ciddi bir değişiklik söz konusu değil. Bunda da oyuncu karakterlerimizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü siz nasıl bir oyun karakterinde saha içinde oyuncu tutarsanız, kadro derinliği içinde tutarsanız, o oyuncu grubuyla uyumla ilgili bir duruş tercih edersiniz. Buna biraz daha çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı."BENİM OYUNCUM KORKMAZ"Ünal Karaman, "Benim oyuncum korkmaz, benim oyuncum geri adım atmaz. Her maçın bir hikayesi vardır ama bu hikayenin içerisinde biz de gece gündüz demeden, varımızla yoğumuzla bu büyük camiaya hizmet etmeye çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Göztepe'nin çok büyük bir camiaya sahip olduğunu hatırlatan Karaman, "Biz geri adım atan bir takım elbette olmayız. Biz içimizdeki isyan duygusuyla, akılcı bir planlama ve stratejiyle hem antrenman planını yapan, hem de maçta bunu sonunca yansıtan bir takım olacağız. Tabii ki bu bir süreç. Bugünden yarına ben oldum mantığıyla değil. Bu sporun ruhuna aykırı olur" diye konuştu."ÖNÜMÜZ AYDINLIK"Ünal Karaman, hayatının hiçbir döneminde şansla iş yapmadığını belirterek şöyle konuştu: "Bulunduğumuz koltuk her daim bize güç verdi ama bulunduğum her noktada o koltuğa güç veren oldum. Oyuncular benim kardeşim, camia içerisindeki ağabeylerim, saygı duyduğum büyüklerim. Küçükler de benim kardeşim. Onun için profesyonel yapı içinde düşünen olmadığım için ve Göztepe Kulübü gibi güzel bir kulübün teknik direktörü olduğum için bütün samimiyetimle söylüyorum; bizim önümüz aydınlık. Başkanla da 3-4 toplantıda aynı konuları konuştuk. Burayı bir hobi gibi görmüyorum. Profesyonel iş olmadı gideriz diye görmüyorum. 2.5 yıllık sözleşmem var ve ben bu süreyi çok daha uzatıp burada büyük başarılar kazanmak istiyorum. Zor bir süreç biliyoruz ama görünen o ki oyuncularımızla beraber bu camianın vereceği destekle beraber bunların üstesinden geleceğiz." İnanmadığı bir davanın içerisinde olmayacağını kaydeden Karaman, "Hayatımın hiçbir evresinde de bir kişiden, Allah'ın bir kulundan bir iteleme görmemişimdir, kazıya kazıya tırnaklarımla geldim bulunduğum her mevkiye. Daha fazlası olur muydu, onu da futbolun paydaşlarının vicdanına bırakıyorum. Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz. Göztepe emin ellerde" dedi."ZULJ ŞANS BULACAK"Taraftarların son haftalardaki kadro tercihlerini eleştirdikleri Ünal Karaman özellikle forma giydiği ilk 2 maçta 3 gol atan Zulj'un yedek kulübesine çekilmesiyle ilgili eleştirileri yanıtladı. Karaman, "Kadro içinde bulunan her oyuncu benim. Hiçbir teknik adam oyuncuya karşı önyargılı olmaz çünkü kadro tercihleri bir yanda teknik direktörün kaderini belirler. Biz oyunun iki yanını da oynamaya çalışıyoruz. Maç planına göre ilk 11'de olmayışı kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Bakış açımız olumsuz değil. Murat da bizim oyuncumuz, Gassama da bizim oyuncumuz. Maç içerisinde takımın boyunu bile hesap ediyoruz. Oyuncuları adalet içinde kullanacağız" diye konuştu."ALPASLAN HAZIR OLACAK"

Göztepe Teknik Direktörü Karaman, sakatlık sonrası halen antrenman eksikleri bulunan Alpaslan'ın hazır hale geleceğini söyledi. Karaman, bu sezon şimdiye kadar 9 maçta şans bulabilen yıldız stoperle ilgili, "İlk geldiğim hafta Esiti'yi kullanmak istedik ama kendisini hazır hissetmedi. Denizlispor maçında Alpaslan'la konuştuğumuzda maç boyu kullanamayacağımızı konuştuk. Maç içinde antrenman düzeyi düşündüğümüzün altındaydı. Özel program çıkardık. Hala istediğimiz seviyede olmasa da ilerleyen haftalarda takımın içinde olacak. Hedefimiz her antrenmanda, her maçta üzerine koymak. Hafta hafta değerlendireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ