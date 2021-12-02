Göztepe - Kahta 02 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 4. Tur maçında TFF 3. Lig'de mücadele eden Kahta 02 Spor'la karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında rakibini yenerek üst tura yükselmek istiyor. Futbolseverler, Göztepe - Kahta 2 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

GÖZTEPE - KAHTA 02 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma İzmir'de Gürsel Aksel stadında bugün saat 17:00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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