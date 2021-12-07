Gözler yarın bir ilkle toplanacak olan Kabine'de! Ana gündem maddesi ekonomi olacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kez katılımıyla yarın toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi; döviz kurundaki hareketlilik, fahiş fiyatlar ve stokçularla mücadele olacak. Öte yandan asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Kritik Kabine'de başta ekonomi olmak üzere birçok önemli konu konuşulacak.
TRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kabine toplantısı olacak. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.
Toplantıda bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık üzerinde durduğu stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları olacak. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.
Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak. Kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak iyileştirme de toplantıda ele alınacak.
Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "Omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararları millete sesleniş konuşmasında vatandaşlara açıklayacak.
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