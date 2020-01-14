Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Süryani Rahip Aho serbest bırakıldı
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Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Süryani Rahip Aho serbest bırakıldı

Mardin'de evlere yapılan operasyon sonucu tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen serbest bırakıldı.

14.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:40
Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Süryani Rahip Aho serbest bırakıldı

'de evlere yapılan operasyon sonucu tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen serbest bırakıldı.


Belçika'da yaşayan Süryani gazeteci ve sivil toplum örgütü üyesi David Vergili haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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