Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Süryani Rahip Aho serbest bırakıldı
Mardin'de evlere yapılan operasyon sonucu tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen serbest bırakıldı.
14.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:40
Mardin'de evlere yapılan operasyon sonucu tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen serbest bırakıldı.
Belçika'da yaşayan Süryani gazeteci ve sivil toplum örgütü üyesi David Vergili haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com