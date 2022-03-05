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Görme engellilerin havuz keyfi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Görme engellilerin havuz keyfi

Malatya'da görme engelliler, havuzun tadını çıkarırken, hem de spor öğrenip yarışmalara hazırlanıyorlar.

Malatya'da görme engelliler, havuzun tadını çıkarırken, hem de spor öğrenip yarışmalara hazırlanıyorlar.

Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcuları, havuzun tadını çıkardı. Yeşiltepe Mahallesi'ndeki görme engelliler havuzunda 10 görme engelli sporcu eğlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşiltepe Mahallesi'nde yapılan engelliler yüzme havuzunda yüzerek spor öğrenen görme engelliler havuzun tadını çıkarırken, hem de spor öğrenip yarışmalara hazırlanıyorlar.

Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü yöneticisi Zeki Erdem koordinesinde engelliler için yapılan havuzda yüzme konusunda eğitim alan görme engelliler, kendilerini bu imkanı sağlayanlara teşekkür ettiler. Yüzme branşında eğitim alan görme engelliler, spor öğrenip yarışmalara hazırlanıyorlar.

Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü yöneticisi Zeki Erdem yaptığı açıklamada, engellilerin hem spor öğrendiklerini, hem de zamanlarını olumlu şekilde değerlendirdiklerini bildirdi. Erdem, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz. Her zaman engellilerin yanında oluyorlar" dedi. - MALATYA

Görme engellilerin havuz keyfi

Görme engellilerin havuz keyfi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Görme Engelli, gençlik, Malatya, Yüzme, Spor, Haberler

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