Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim

Dün gece Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

4.5 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi gazete kararı ile görevden alındı.

"ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Ağbal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY



Ağbal'ın Twitter profilinde yazan "Merkez Bankası Başkanı" ibaresini hemen "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı" olarak değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.