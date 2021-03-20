Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim

20.03.2021 08:04 | Son Güncelleme: 20.03.2021 08:53

Dün gece Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

4.5 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi gazete kararı ile görevden alındı.

"ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Ağbal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Görevden alınan Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ağbal'ın Twitter profilinde yazan "Merkez Bankası Başkanı" ibaresini hemen "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı" olarak değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim

İlgili Haberler

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Çağatay Ulusoy
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 08:53:19. #1.16#
title