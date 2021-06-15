Görenler şaşıp kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görenler şaşıp kaldı

Görenler şaşıp kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyyar bakkal ve manav dükkanına çevirdiği midibüse ev tipi klima taktıran seyyar satıcı görenleri şaşırttı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyyar bakkal ve manav dükkanına çevirdiği midibüse ev tipi klima taktıran seyyar satıcı görenleri şaşırttı.

Ceyhan'ın Şahin Özbilen Mahallesinde ikamet eden emekli Lütfi Şahbaz, eşi Hülya Şahbaz ile 3 yıldır bakkal ve manava dönüştürdüğü halk otobüsünden dönme midibüsle köylere giderek satış yapıyor. Sebze ve meyvelerin sıcak yaz günlerinde çürümesi nedeniyle midibüsüne aküyle çalışan ev tipi klima taktıran Lütfi Şahbaz, "Daha önceki araba transitti küçük gelince bu otobüsü aldım. Bu otobüsle köylülerin isteğini yerine getiriyorum. Klimayı takma fikrini besicilik yapan kişilerde gördüm. 3 bin 300 lira verdim inverter klima aldım. Şimdi taktırdım ve 6 aydır çalıştırıyorum. Ön kısımda buzdolabım var, tavuk satıyorum daha ne yapayım halkımızın hizmetindeyim" dedi.

Sadece köylerde satış yaptığını söyleyen Şahbaz, "Sebze, meyve aklınıza ne gelirse, kap kacak, hepsi bizde var. İşimi severek yapıyorum, sevmesem zaten yapamam. Köylerimizdeki vatandaşlarımızı memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Klimayı taktıktan sonra herkes beni tebrik ediyor, helal olsun sana diyorlar. Daha ne diyeyim ki millete hizmet yapıyoruz" diye konuştu.

Eşi Hülya Şahbaz ise ürünler bozulmasın diye araca klima taktırdıklarını belirterek, "Tavuk satışı için arabaya derin dondurucu bile koyduk. Bir evin ne ihtiyacı varsa onların satışını bu otobüsümüzde yapıyoruz" dedi. - ADANA

Görenler şaşıp kaldı
Görenler şaşıp kaldı
Görenler şaşıp kaldı
Görenler şaşıp kaldı
Görenler şaşıp kaldı
Görenler şaşıp kaldı
Görenler şaşıp kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Servet Yardımcı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Görenler şaşıp kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:24:02. #1.16#

title