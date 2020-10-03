Gönen MHP'de Hasan Akgün güven tazeledi
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Gönen MHP'de Hasan Akgün güven tazeledi

03.10.2020 17:10 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:15
Gönen MHP'de Hasan Akgün güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gönenİlçe Başkanlığı kongresi yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gönenİlçe Başkanlığı kongresi yapıldı. Tek liste halinde Covid19 pandemi kurallarına uygun olarak açık havada yapılan kongrede Tek liste ile gidilen seçimde aday olan MHP Gönen İlçe Başkanı Hasan Akgün tekrar başkan seçildi.

Genel Kurul saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ardından divan çalışma ve faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanması sonrası siyasi konuşma için pandemi kuralları gerekçe gösterilerek, doğrudan MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin genel kurula göndermiş olduğu mesajın okunmasına geçildi. Tek liste ile seçime gidilen kongrede mevcut ilçe başkanı Hasan Akgün'ün hazırladığı yeni yönetim listesi ile yeniden seçilerek güven tazeledi. Gönen ilçe kongresine MHP MKYK üyesi Kadir Çitil, MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Muhammed Tekin, MHP Balıkesir il Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - BALIKESİR

Gönen MHP'de Hasan Akgün güven tazeledi
Gönen MHP'de Hasan Akgün güven tazeledi
Gönen MHP'de Hasan Akgün güven tazeledi
Gönen MHP'de Hasan Akgün güven tazeledi
Gönen MHP'de Hasan Akgün güven tazeledi
Gönen MHP'de Hasan Akgün güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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