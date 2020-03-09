Gönen'de düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Gönen'de düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı - Haberler
Ömer Seyfettin, Balıkesir, Gönen, Kültür Sanat

Gönen'de düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı.

09.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:54
Gönen'de düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gönen Belediyesinin katkılarıyla Gönen Belediyesi Konferans Salon'unda düzenlenen programda jüri değerlendirmesinin sonuçları açıklandı.

Yetişkinler kategorisinde "Babamın Şehirleri" eseriyle Aslı Dicle, öğrenciler kategorisinde ise "Berguzar Paktı" eseriyle İnci Mina Varol birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda söyleşi ve "Ömer Seyfettin'in hayatı" konulu panel de gerçekleştirildi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, hikaye yarışmasına katılanlara ve yazarlara çiçek ile teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haberler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haberler
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haberler
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haberler
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haberler
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Angela Merkel James Jeffrey Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Sadi Konuk Sinan Akçıl Gülben Ergen
Spor Podolski Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Gönen'de düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:59:20. #1.15#