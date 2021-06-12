SPOR Golf Challenge 2021 sona erdi
Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Golf Challenge, Şahin Sucukları sponsorluğunda Kemer Country Club'da gerçekleşti.
Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Golf Challenge, Şahin Sucukları sponsorluğunda Kemer Country Club'da gerçekleşti. Bugün oynanan son gün karşılaşmalarının ardından kazananlar belli oldu.
Kemer Country Club'da üç gün süren turnuvaya, Flo Ayakkabıcılık Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziylan, Opet Petrolcülük CEO'su Fikret Öztürk, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Serra Tokar, Seltek Group CEO'su Fehmi Zorlu, Beyhan Benardete, Şahin Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı Salih Fazlıoğlu ve eşi Saniye Fazlıoğlu'nun da aralarında olduğu isimler katıldı. Tüm gün birbirleri ile yarışarak turnuvaya renk katan golf tutkunları, sosyal mesafe kuralları içerisinde eğlenceli anlar yaşadı.
SALİH FAZLIOĞLU: ÇOK ZEVKLİ GEÇTİ
Şahin Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı Salih Fazlıoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, çok yoğun bir katılım ile güzel bir organizasyon yaptıklarını belirterek, 'Golf Challenge'ın 2'ncisi düzenlendi. Biz heyecanını daha atamadık. İlk gün çocuklarımız vardı. O bambaşka bir keyifti. Çok zevkli geçti. İnsanlar, yoğun ilgi gösterdiler. 350 kişiye yakın katılım oldu. Herkes çok sağ olsun' dedi.
Dereceye giren isimlere kupalarını Salih Fazlıoğlu ve eşi Saniye Fazlıoğlu, Fikret Öztürk ve Erhan Kamışlı takdim etti. Organizasyonda ilk 3'e giren isimler şu şekilde oluştu:
27 JUNIOR OYUNCUNUN KATILDIĞI 'AKADEMİ SAHA' KATEGORİSİ:
Ömer İlhan Şahin
Emre Efe Duran
Ali Eraslan
Kaan Mumcu
Alaz Erdoğan
Ali Emir Uyar
37 JUNIOR İSMİN KATILDIĞI JUNİOR 18 HOLES KATEGORİSİ:
Maya Sorguç
Ömer Ersin Bilgin
Su Kabil
Bartu Olcan Çiğdem
Merve Üçerler
Defne Kösoğlu
39 İSMİN KATILDIĞI PRO KATEGORİ:
Ulaş Karataş
Mustafa Hocaoğlu
Taner Yamaç
Gencer Özcan
VERİLEN ÖZEL ÖDÜLLER;
ŞAHİN CAT MEN'S D KATEGORİSİ:
Nurettin Ender Kıy
Murat Doğan Ercan
Samet Karatekin
ŞAHİN CAT MEN'S C KATEGORİSİ:
Engin Aksoy
Nailcan Kurt
Cüneyt Sapmaz
ŞAHİN CAT MEN'S B KATEGORİSİ:
Mehmet Ziylan
Mete Boybeyi
Murat Şarsel
ŞAHİN CAT MEN'S A KATEGORİSİ:
Hasan Ceylan
Ali İslamoğlu
Fehmi Zorlu
ŞAHİN CAT LADİES B KATEGORİSİ:
Neriman Erim
Seliyha Elbeyoğlu
Merve Müftüoğlu
ŞAHİN CAT LADİES A KATEGORİSİ:
Ayşe Canan Ediboğlu
Serra Tokar
Nayeun Lee
Nearest to the Pin Leadies kategorisinde Şefika Kırçuval'a ve Nearest to the Pin Men's kategorisinde Bülent Ciritçi'ye ödülünü Saniye Fazlıoğlu verdi.
Longest Drive Ladies kategorisinde Beyhan Benardete, Longest Drive Men's kategorisinde Ali İslamoğlu'na ödülünü Salih Fazlıoğlu takdim etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı