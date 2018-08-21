Goldman Sachs İş Seyahatindeki Annelerin Süt Ulaştırma Ücretini Üstlenecek

Yatırım Bankası Goldman Sachs, Birleşik Krallık'ta bir ilke imza atarak, emziren annelerin seyahat etmeleri gerektiği durumlarda sütlerinin bebeklerine ulaşım bedelini üstlenme kararı aldı.

Banka tarafından çalışanlarına gönderilen bilgi notunda, "Ebevenylik ve iş bazen birbirine karlşıt görülebilir. Goldman Sachs olarak maddi yönden biraz rahatlamanızı istedik" denildi ve seyahat etmek durumunda olan emziren annelere süt sağım kiti sağlanması ve sağılan sütün bebeğe ulaştırılması masraflarının banka tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Goldman Sachs, çalışanları için emzirme odası sağlayan ilk şirketlerden olmasıın yanı sıra, doğum öncesi spor dersleri ve bir kreş hizmeti de sağlıyor.