Golcü futbolcu Adem: "Bu sezon kariyer rekoru kıracağım"

21.10.2019 10:45

Bölgesel Amatör Lig 9.Grup'ta 4 golle en golcü futbolcuları arasında yer alan Belediye Kütahyasporlu Adem Denizer, bu sezon 10-15 gol atarak kariyer rekorunu kıracağını belirtti.



BAL 9.grupta şampiyonluk mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Adem Denizer, attığı 4 golle takımının en golcü oyuncusu oldu.



Geride bıraktığımız 5 hafta sonunda sezonun ilk haftasında Hendekspor ağlarını sarsan Adem, Pamukovaspor maçında kilidi açan ilk gole imzasını attı. İstanbul'da oynanan ve nefesleri kesen Vefaspor maçında attığı 2 golle galibiyetin baş mimarlarından birisi olan Adem; Attığı ilk golü Fransa'dan maçı seyretmeye gelen tribündeki annesine ve ailesine armağan etti.



Genelde asist yapma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Adem Denizer, "Bugüne kadar oynadığım takımlarda yaptığım asistlerle konuşuldum, gol atmaktan çok gol attırdım. Bu sezon Belediye Kütahyaspor'da daha şimdiden 4 gol atmak nasip oldu, sezon sonuna kadar 10-15 gol arasında gol atmayı hedefliyorum. Bu da benim kariyer rekorum olacak ve takımımın başarısı için bu rekoru kırmak istiyorum. Takım arkadaşım Muhammed Enes ile yaptığımız konuşmalarda bana bu sezon 15 gol atacağımı belirtti, bende Muhammed'i, bana ve takımımıza güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Benim gol atmamdan çok takımın başarısı ve kazanması her şeyden önce gelir, takım olarak çok güzel bir hava yakaladık şu anda lideriz her şey yolunda gidiyor, yönetimin, hocalarımızın, taraftarın ve şehrin desteğini ve gücünü hissederek bire bir yaşıyoruz bu da bize güven veriyor. Sezon sonuna kadar liderliğimizi koruyup şampiyonluk hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA