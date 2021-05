GÖLBAŞI BELEDİYESİ'NDEN ESNAFA BAYRAM ÖNCESİ 1000 TL'LİK DESTEK

GÖLBAŞI Belediye Başkanı Ramazan Şimşek,1500 esnafa 1000'er TL'lik nakdi yardımda bulunulacağını duyurdu.

Gölbaşı Belediyesi, özellikle salgın döneminde risk grubunda bulunan vatandaşlara, işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği sağlarken, esnafın yüzünü güldürecek bir müjde vermişti. Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'in, kendisini ziyaret eden yerel sanatçıların da nakdi yardım paketinden yararlanabileceğini açıklamasıyla başvuru süreci tamamlandı. Bayram öncesi nakdi yardım projesi hakkında konuşan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi ve çalışanları olarak her zaman esnafımızın vatandaşımızın yanında olmaya özen gösterdik. Şükür ki Gölbaşı Belediyemiz olarak Gölbaşımızı bu günlere taşıdık. Gerçekleştirdiğimiz meclisimizde de karar almıştık. Esnaflarımızın kapalı olması, vatandaşlarımızın evde kalması, zor günler geçirmesini asla kabul edemeyiz. 'Gerekirse projelerimizden vazgeçeriz; ama esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyiz' diyerek Gölbaşılı esnafımız için 1000 TL'lik can suyunu belediyemiz bünyesinde hayata geçirdik. Başvurularını tamamladığımız projemiz ile 1500 esnafımızın bayram öncesi yüzünü güldüreceğiz. Bizler esnafımızın yanındayız. Esnafımızın sağlıklı, huzurlu olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Esnaflarımız karanlık sokağın aydınlığıdır. Çabamız bu aydınlığın sönmemesi için. Ramazan Bayramınız kutlu, dükkanlarınız bereketli olsun dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı