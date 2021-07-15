GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI
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GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI
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15 Temmuz 2021, Perşembe Haberler15 Temmuz Şehitleri Mezarları Başında Anıldı.

15 Temmuz 2021, Perşembe Haberler

15 Temmuz Şehitleri Mezarları Başında Anıldı…

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarda şehitlikleri ziyaret etti.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen program, hain darbe girişiminde şehit düşenlerin kabir ziyareti ile devam etti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyeleri ve şehit yakınları ile gazilerin hazır bulunduğu programda, 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin aileleri ile birlikte kabirlere karanfil bırakıldı.

Etkinlikler gün boyu devam edecek

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek organizasyonlar gün boyu devam edecek. Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri saat 15. 00'de hazırladıkları gösterileri Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleştirecek olup "15 Temmuz Şehitlerimizin Fotoğraf Sergisi" de saat 16. 00'da yine Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleştirilecek. Demokrasi Nöbeti ile devam edecek olan programlar yarın sabah 06. 00 da son bulacak.

Kaynak: Habermetre

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GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI - Haberler
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