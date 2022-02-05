Gol müthiş, sevinç karizma! Fransız taraftarlar Cengiz Ünder'in heykelini dikecek - Haberler Spor
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Gol müthiş, sevinç karizma! Fransız taraftarlar Cengiz Ünder'in heykelini dikecek

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Marsilya'nın Angers'ı 5-2 yendiği maça Cengiz Ünder'in golü damga vurdu. Ceza sahası dışından attığı golle dikkatleri üzerine çeken Cengiz, sevinciyle de Fransızları kendisine hayran bıraktı.

Fransa'da Cengiz Ünder fırtınası esmeye devam ediyor. Marsilya'nın sahasında Angers'ı ağırladığı maçta gol düellosu yaşandı.

Gol müthiş, sevinç karizma! Marsilya taraftarı Cengiz Ünder'in heykelini dikecek

Deplasman ekibi Angers, 11. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Marsilya ise çok çabuk çevirdi. Dakika 21'e geldiğinde skor tabelasında 2-2'lik eşitlik vardı.

Gol müthiş, sevinç karizma! Marsilya taraftarı Cengiz Ünder'in heykelini dikecek

64. dakikada Cengiz Ünder oyuna girdi, Marsilya şov başladı. Milik 70'te skoru 3-2'ye getirdi. Ardından Milik bir kez daha sahneye çıktı, asisti yapan isim Cengiz Ünder oldu. Milli futbolcumuz 85'te son sözü çok klas söyledi.

Gol müthiş, sevinç karizma! Marsilya taraftarı Cengiz Ünder'in heykelini dikecek

Ceza sahası dışında savunmadan seken topa gelişine ayak içi vuran Cengiz, meşin yuvarlağı kaleye ip gibi gönderdi. Bu golden sonra ellerini havaya kaldırarak tribünlere bakan Cengiz için alkış koptu.

Gol müthiş, sevinç karizma! Marsilya taraftarı Cengiz Ünder'in heykelini dikecek

Cengiz bu maçla birlikte gol sayısını 9 yaparken, 2 de asiste imza atmış oldu. Cengiz Ünder, dünyanın en holigan taraftar grubu olarak gösterilen Marsilyalılar'ın gözbebeği oldu.

Gol müthiş, sevinç karizma! Fransız taraftarlar Cengiz Ünder'in heykelini dikecek

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cengiz Ünder, Fransa Ligi, Marsilya, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

antikor:

1 maç kötü oynasın kovarlar futbol nankördür.

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