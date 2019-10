Göksel Gümüşdağ: Bu kapı, Enver Cenk Şahin'e daima açık

15.10.2019 13:03

- Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımı nedeniyle Almanya'nın St. Pauli takımı tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin ile bir araya geldi.Bir dönem Medipol Başakşehir formasını terleten Enver Cenk Şahin'e sahip çıkan Göksel Gümüşdağ, 25 yaşındaki oyuncuyu kulüpte ağırladı. Başakşehir Kulübü'nün kapılarının her zaman Enver Cenk Şahin'e açık olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, "Burası onun yuvasıdır. Gerekli prosedürleri tamamlaması halinde istediği zaman takımımızla antrenmana çıkabilir. Formda kalmasını, antrenmanlara devam etmesini sağlamak istiyoruz. Başakşehir Futbol Kulübü olarak her zaman yanındayız" dedi."BİZ BÖYLE ZOR GÜNLERDE TÜRK MİLLETİ OLARAK KENETLENİRİZ"Göksel Gümüşdağ, Türk Milleti'nin haklı davalarında birlik olduğunu kaydederek, "Enver Cenk'in bu duygusal paylaşımı yapmasından dolayı da gurur duydum. Bundan rahatsız olacak bir durum yok. Rahatsız olanların kendi sorunu. Enver Cenk Şahin, bizde profesyonel olan, 7 yıl bizde futbol oynamış, çok yetenekli bir kardeşimizdir. Buradan da Almanya'ya, St. Pauli'ye transfer oldu. Bu olayı yaşamasından dolayı çok büyük bir üzüntü duydum. Dün kendisiyle telefonla konuştum, bugün takımı ziyaret etti. Fiziksel olarak, kondisyonunu kaybetmemesi için 'Burada antrenman yapabilir miyim?' diye ricada bulundu. Burası onun evi, yuvası. Dolayısıyla kapımız açık. Yaptığı paylaşımdan dolayı da onunla gurur duyuyorum. Enver Cenk Şahin, yalnızca buranın eski futbolcusu olduğu için değil, bir Türk futbolcu olduğu için, kim olsaydı aynı sahip çıkma duygusunu yaşardım. Hiç bundan endişe duymam. Çünkü biz böyle zor günlerde Türk Milleti olarak kenetleniriz ve bunların üstesinden de geliriz Allah'ın izniyle. Ona takım çok, başta Başakşehir var, hiç problem yok. Ocak ayında da gelmek isterse bu kapı her zaman ona sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı."KARDEŞLERİMİZİN BU SELAMINDAN DOLAYI SADECE ONUR VE GURUR DUYARIZ"A Milli Futbol Takımı'nın dün akşam 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda oynadığı maçta attığı beraberlik golünün ardından, milli futbolcuların asker selamı vererek yaşadığı sevinci izlerken duygulandığını söyleyen Gümüşdağ, şöyle konuştu: "Biz bu tip duyguları yaşarken, tüylerimiz diken diken olur. Bundan daha doğal bir durum olamaz. Haklı bir davamızda, ülkemizin geleceğini korumak için başta bütün Mehmetçiğimiz olmak üzere, komutanlarımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu haklı davamızda, bu duyguları yaşamak ve Mehmetçik'e selam göndermek kadar doğal bir durum yok. Dolayısıyla çok duygulandım. Dünya şampiyonu olan Fransa'yı daha önceki maçta yenmek ve deplasmanda berabere kalmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Hala grup liderliğimiz sürüyor, inşallah Avrupa Şampiyonası'na da grup lideri olarak gideceğiz. Bu dönemde duygularımızın çok yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Kardeşlerimizin bu selamından dolayı sadece onur ve gurur duyarız. Kimin ne duyduğu bizi ilgilendirmez."ENVER CENK ŞAHİN: BAŞKANIN BU ZOR SÜREÇTE BANA DESTEK OLMASI, DOĞRUDAN ARAYIP DAVET ETMESİ BENİ ONURLANDIRDIBaşkan Gümüşdağ'ın ardından söz alan Enver Cenk Şahin de Gümüşdağ'ın kendisine verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu beni çok mutlu etti. Bu zor süreçte bana destek olması, doğrudan arayıp halimi hatrımı sorması, davet etmesi beni onurlandırdı. Burada oynadığım süreçte de başkanımızla daha çok başkan gibi değil, baba-oğul gibiydik. Genç oyunculara desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. O yüzden çok mutluyum" dedi."GÖRDÜĞÜM DESTEK, BİR TÜRK EVLADI OLARAK TÜYLERİMİ DİKEN DİKEN ETTİ"Türk halkının kendisine gösterdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Enver Cenk Şahin, "Zor bir süreç olduğu için başkanımızın da dediği gibi zor zamanlarda biz ülke olarak çok güzel kenetleniriz. Bu beni çok mutlu etti, onurlandırdı. Destek görmek, insanların duygu ve düşüncelerini paylaşması tabii ki Türk evladı olarak tüylerimi diken diken etti. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim. Milli takımımızın Fransa deplasmanındaki gol sevincini asker selamı vererek kutlamasını izlerken gurur duydum. Maçı izleyen herkes bunu hissetmiştir. Özellikle gol sonrasında yapılan şeyler gurur verici. Suriye'de operasyonda bulunan Mehmetçiklerimize armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA