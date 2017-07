Gökmen Ulu'ya Babasından Doğum Günü Mektubu

SÖZCÜ Gazetesi'nin geçen 19 Mayıs'ta gözaltına alınıp, tutuklanan İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun babası Mehmet Ulu, mektupla oğluna seslenip, "İyi ki benim oğlumsun, gururumsun, onurumsun. Keşke bunları yüz yüze söyleyebilseydim adalete inancımla doğum günün kutlu olsun" dedi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sözcü Gazetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen 19 Mayıs'ta gözaltına alınıp, tutuklanan İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun doğum günü, 9 Temmuz. Gökmen Ulu, eşinden, oğlundan, ailesinden ayrı 41 yaşına girdi. İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan baba Mehmet Ulu bu özel günde oğlu için bir mektup yazıp, düşüncelerini, sevgisini anlattı, yeni yaşını kutladı. Mehmet Ulu, duygu dolu mektubunda şu ifadelere yer verdi:



"Nice yıllara oğlum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun. Gururumsun, onurumsun. Sana bu kelimeleri yüz yüze söylemek isterdim. Sen bu ülkenin yetiştirdiği ve övündüğü, dürüst, namuslu, yurtsever ve her daim haksızlıkların karşısında yaşamı, insanını savunan onurlu bir gazetecisin. Seninle her zaman gurur duydum. Bilesin ki bu ülkede 7'den 70'e herkes seninle gurur duyuyor. Gücünü, moralini masumiyetinden aldığını biliyorum. En kısa zamanda bu yanlıştan dönüleceğine inanıyorum. Adalete olan inancımız ile tekrar doğum gününü kutluyor, gözlerinden öpüyorum."



