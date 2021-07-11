Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başladı
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Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başladı

Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12 bin yıllık geçmişi ile tarihi yeniden yazdıran keşif Göbeklitepe'nin adının verildiği "Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası" başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12 bin yıllık geçmişi ile tarihi yeniden yazdıran keşif Göbeklitepe'nin adının verildiği "Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası" başladı.

Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası ilk maçların oynanmasıyla start aldı. Büyük çekişmeye sahne olan maçlarda centilmenlik ön planda tutulurken herhangi bir sakatlığa mahal vermemek adına maç öncesi hakemler tarafından hatırlatmalar yapıldı. Başlama düdüğü ile birlikte kıyasıya mücadele başladı. ŞUTİM Spor tesislerinde gerçekleştirilen turnuva açılış maçlarında Doğanyıldız - Badıllıgençlik Spor, Suruçspor - Kardeşler Spor, Tablet Eyüpspor - Bozova Birlikspor ile Ceylanpınargücü Belediye Spor - Baraj Medya Spor takımları karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ve ASKF Başkanı Adnan Yükselir ile birlikte karşılaşmanın oynandığı sahaya gitti. Maç öncesi futbolcularla sohbet ederken Başkan Beyazgül ve Vali Yardımcısı Akın'a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu formalar hediye edildi.

Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası Turnuvası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül turnuvada yaklaşık bin 200 sporcunun yer alacağını belirterek maçlarda görev yapacak hakemlerin ise profesyonel hakemler olduğunu belirtti. Herkesi turnuva maçlarını izlemeye davet eden Başkan Beyazgül ayrıca müsabakaların sonunda ilk üçe giren takımlara çeşitli hediyelerin verileceğini de sözlerine ekledi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın ise konuşmasında, "Şanlıurfa'ya ilk geldiğimde sıcaklarda sokaklarda nasıl yürürüz diye tereddüt ederken şuan burada turnuva oynanmasının heyecanını yaşıyorum. İnşallah final karşılaşmasında bizler de formalarımızı giyerek Göbeklitepe Başkanlık Kupası Turnuvasında başkanımızla beraber bir müsabakaya katılırız. Bütün Şanlıurfalıları bu turnuvanın heyecanını eksik etmemeye tribünleri doldurmaya, bu heyecana herkesin ortak olması için davet ediyorum. Bu Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başladı
Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başladı
Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başladı
Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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