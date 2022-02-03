Goalball Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Türkiye Goalball Erkek Milli Takımı, haziran ayında katılacağı dünya şampiyonası öncesi Aksaray Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezinde milli takım seçme kampında bir araya geldi.

Çin'in Hangzhou kentinde 6-18 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Goalball Dünya Şampiyonası'na katılacak olan milli takım, 2015 yılında kazanılan Avrupa şampiyonluğunu bu yıl da dünya şampiyonasında tekrarlamak istiyor. Aksaray'da dünya şampiyonası için seçme kampına katılan Goalball Erkek Milli Takımı günde 4 saat çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Goalball Erkek Milli Takım kaptanı Hüseyin Alkan. "Yaklaşık 15 yıldır Goalball Milli Takımı kaptanlığını yapıyorum. Haziran ayında Çin'de dünya şampiyonası var. Paralimpik oyunlarına katılmak için Aksaray'da kamptayız. Şampiyonlarda kota da zorlaştı. 2012 yılında 12 oyuncu ile katılırken, 2016 yılında 10'a düştü ve 2024 yılında Paris'te ise 8'e düştü. 3 paralimpik oyunları kotası almış, başarılı bir takımız. Ülkemizde 3 paralimbik oyunlarına katılan ilk takımız. İşlerimiz daha da zorlaştı fakat 2024 yılına kota almak için elimizden gelini yapacağız. Dünya şampiyonasında 3 kez kota sayısı şu anda 2'ye düşürüldü. Bizi zorlasa da üstesinden gelecek bilgi ve birikeme sahibiz" diye konuştu.