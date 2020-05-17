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Gizem Karadayı'dan genç voleybolculara tavsiye

"Eğitimi ihmal etmeyin ve çok çalışın""Bu dönemde eğitim görmek isterdim""Altyapı sistemi çok başarılı""2 gün uyuyamadım""Galatasaray'da aile ortamı var" - Galatasaray'ın milli voleybolcusu Gizem Karadayı, voleybolcu gençlere mesaj gönderdi, "Eğitimi ihmal etmeyin ve çok çalışın" dedi.

Gizem Karadayı'dan genç voleybolculara tavsiye
17.05.2020 22:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:51

"Eğitimi ihmal etmeyin ve çok çalışın"

"Bu dönemde eğitim görmek isterdim"

"Altyapı sistemi çok başarılı""2 gün uyuyamadım""Galatasaray'da aile ortamı var"

- Galatasaray'ın milli voleybolcusu Gizem Karadayı, voleybolcu gençlere mesaj gönderdi, "Eğitimi ihmal etmeyin ve çok çalışın" dedi.Milli voleybolcu Gizem Karadayı, Okyanus Kolejleri'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Instagram üzerinden gerçekleştirdiği Gençlik Söyleşileri'ne konuk oldu. Bir öğrencinin "Kendinizi nasıl tanımlarsınız" sorusuna Karadayı, "Özgür ruhlu ve lider karakterli" yanıtını verdi. Karantina döneminde çok mutlu olduğunu dile getiren Karadayı, "Çok yorulmuştuk, artık bunu hissediyorduk. Bu dönemde dinlenme fırsatı bulduk. Ama tabii ki voleybolu da özledim" dedi."BU DÖNEMDE EĞİTİM GÖRMEK İSTERDİM"Yeni jenerasyonun çok şanslı olduğunu belirten Gizem Karadayı, "Bu dönemde eğitim görmek isterdim. Şu anki avantajlar çok fazla. Benim jenerasyonum spor ve eğitimi bir arada götürmekte çok zorlandı. Şu anda kulüpler ve okullar koordineli bir şekilde ilerleyebiliyor. Gençler hem antrenmanlarına gidebiliyor, hem okula vakit ayırabiliyor" diye konuştu."ALTYAPI SİSTEMİ ÇOK BAŞARILI"Türk voleybolunda altyapı sisteminin çok başarılı olduğunu vurgulayan Karadayı, "Şu anki altyapı sistemi çok başarılı. Genç voleybolcu adaylarıyla antrenörler çok iyi ilgileniyor. Türk oyuncu bu dönemde çok değerli o yüzden kulüpler altyapıya çok iyi yatırım yapıyor. Yurt dışında da birçok kulüpte görev aldım, bizim ülkemiz kesinlikle bu konuda çok avantajlı" ifadelerini kullandı.HANGİ ANLARI UNUTAMIYOR?"Unutamadığınız anlar neler" sorusuna yanıt veren Karadağı, şöyle konuştu: "2011'de Vakıfbank ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olduk. O sezonu unutamıyorum. Biz favori değildik o sene. Yarı finalde Fenerbahçe'ye karşı tie-break'te 8-1 geriye düşmemize rağmen dönmüştük ve finale yükselmiştik. Finalde de 3-0'la şampiyon olduk. Diğer unutamadığım anım da milli takımla Ankara'da oynadığımız olimpiyat elemeleri.""2 GÜN UYUYAMADIM"2012 Olimpiyatları'na gidişlerini hiç unutamadığını söyleyen Karadayı, "Olimpiyatlara gideceğimiz kesinleştiğinde 2 gün uyuyamadım. Açılış seremonisinde farkına vardım" diye konuştu.Gizem Karadayı, takım sporlarında uyumun çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Uyum da çok önemli. Başarı için uyum gerekli. Ne zaman salonun dışında bir uyum varsa, o zaman salonda da uyum olur" yorumunu yaptı."GALATASARAY'DA AİLE ORTAMI VAR""Galatasaray sizin için ne anlam ifade ediyor" sorusuna Gizem Karadayı, "Galatasaray'da yaşadıklarım gerçekten kelimelere sığmaz. Çok mutluyum çünkü burada bir aile ortamı var. Buradaki herkes kendisi gibi olabiliyor çünkü samimi bir ortam var. Gençler, A takımdakiler, herkes için geçerli. Buradan yetişen gençlerin hepsinde bir saygı olduğunu görebilirsiniz. Çünkü Galatasaray saygılı bireyler yetiştiriyor" yanıtını verdi."VOLEYBOL: AŞK"Okyanus Kolejleri'nin Instagram canlı yayınında öğrenci Özge Aslanalp'in sorularını yanıtlayan Gizem Karadayı, Özge'nin verdiği kelimelerin kendisindeki karşılıklarını belirtti: Voleybol: AşkAile: Olmazsa olmazAntrenman: GelişmekHırs: BenTie-break: Voleybolun en güzel anlarıSon top: HeyecanZor: ŞartGalatasaray: AileGizem Karadayı: Özgür ruhlu, lider karakterli"EĞİTİMİ İHMAL ETMEYİN, ÇOK ÇALIŞIN"

Son olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Karadayı, gençlere şu tavsiyeleri verdi: "Eğitimi ihmal etmeyin, çok çalışın. Çok çalışırsanız çok güzel şeyler elde edebilirsiniz. Ben yaşadım. Her şeyin başı çok çalışmak."


Kaynak: DHA

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