GİV Başkanı Koç: Girişimcinin başarıya ulaşması minimum 5 sene

28.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:51

Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, ekonominin kalkınmasında girişimcilerin büyük bir payı olduğunu söyledi. Gençlerin sabırlı olmaları gerektiğine dikkat çeken Koç, "Bir girişimci iş hayatına başladığında en erken 5 senede bir şey yapabilir. Riskleri var ama çok keyifli" dedi.

Girişimci İş Adamları Vakfı'nın (GİV) her ay düzenlediği 'Girişimci Buluşmaları'nın bu ayki konuğu Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas oldu. Elmas, iş adamları, girişimciler, STK temsilcilerinin aralarında bulunduğu katılımcılar ile tecrübelerini paylaştı. Programın açılış konuşmasını yapan GİV Başkanı Mehmet Koç, program kapsamında her ay konuşmacıların tecrübelerini dinlediklerini dile getirdi. Gençlere her zaman 'girişimci olun' tavsiyesinde bulunduklarını belirten Koç, "Mutlak başarıya odaklanmanın her zaman risk olduğunu düşünüyoruz. Toplum girişimciyi her şeyi yapabilen olarak algılıyor. Girişimcilik bizim insanımızın doğasında olan bir özellik. Ciddi düzenlemelerle ülkemizin kalkınmasında büyük yol alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"GENÇLERİ GİRİŞİMCİLİĞE ÖZENDİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin kalkınmasında girişimcilerin büyük rol oynadığını düşündüğünü söyleyen Koç, "Bu programlarla gençlerin girişimci olmaya daha çok özenmesini amaçlıyoruz. Gerçek bir iş adamının hayatını dinleyip, ondan örnekler alıp, hangi zorlukları nasıl aştıklarını, nasıl başa çıkabildiklerini, nasıl sermaye bulduklarını, nasıl proje geliştirdiklerini öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"CEBİNİZDEKİ PARA KADAR DÜŞÜNMEYİN"

Kendisinin girişimciliğe başladığı dönemde bilgi edinmenin daha zor olduğuna vurgu yapan Koç, şunları söyledi:

"Şimdi bütün bilgiye internet üzerinden ulaşmak çok kolay. Gençlerimiz cesur olsunlar, ceplerindeki para kadar değil, bankaların kayıtlarındaki para kadar düşünsünler. Paranız kadar düşündüğünüzde o sizi çok sınırlıyor. Bugün başarılı projelere bakıldığında hiçbirisi önce parasını koyup, sonrasında başarılı olmuş değil. Start-up kısmını tamamladıktan sonra zaten sermaye bulunabiliyor. Girişimcilik sabır işi. Bugün başlayıp, yarın kazanmak olmuyor. Bana göre bir girişimci iş hayatına başladığında en erken 5 senede bir şey yapabilir. Riskleri var ama çok keyifli. Planlı olmak ve zamanı kullanmak da bu işin bir kuralıdır."

"İŞİNİZE YARAYAN BİLGİYİ ÖĞRENİN"

Gençlerin işlerine yarayan bilgileri öğrenmesi gerektiğini dile getiren Koç, "Sektörle ilgili bilgi edinseler daha rahat olabilir. Ülkenin ve kendisinin ihtiyacı olacak projeleri düşünmeliler. Çalışanın önü her zaman açılıyor hem de ülkeler böyle kalkınıyor. Biz ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi de girişimcilerimizin bugüne kadar geliştirdiği sistemlerle veriyoruz. Ekonomik olarak 20 senede çok büyük mesafe aldık. Devletin girişimciye bakışı çok değişti. Cumhurbaşkanımız 'Bir iş adamı bir gencin elinden tutup iş adamı yaparsa, büyük hayır işlemiş olur' demişti. Biz de bunun kültürünü oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Program, Altan Elmas'ın tecrübelerini anlattığı konuşmasının ardından plaket takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: DHA