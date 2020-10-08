Giuliano'nun Al Nassr ile yaşadığı sorun nedeniyle Başakşehir'le sahaya çıkamayacağı iddia edildi

Başakşehir'e transfer olan Giulaino ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı oyuncunun eski kulübüyle yaşadığı sorun nedeniyle transfer tescilinin yapılamayacağı öne sürüldü.

Başakşehir'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'la yollarını ayıran ve serbest statüde Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcunun Arap kulübüyle yaşadığı ihtilaf nedeniyle transfer tescilinin yapılamayacağı ileri sürüldü.

SORUNLAR SKANDAL BOYUTLARA ULAŞTI

Al Nassr'ın konuyu FIFA'ya taşıdığı ve oyuncunun şu an için Başakşehir formasıyla sahaya çıkamayacağı iddia edildi. Suudi Arabistan'ta ortaya atılan bu iddialar, Giuliano ile Al Nassr arasındaki sorunun skandal boyutlarına ulaştığı ve kişisel bir takım hesapların yeniden açılacağı şeklindeki yeni iddialarla ileri boyutlara taşındı.

TEMSİLCİSİ YORUM YAPMADI

Giuliano'nun temsilcisi Felipe Reis konuyla alakalı konuştu. Reis bu konularda hiçbir şekilde yorum yapamayacağını, gerekirse şirketleri adına basın sorumlusunun, ilerleyen günlerde, bir açıklama yapacağını söyledi.

(Ajansspor)