Giuliano'nun Al Nassr ile yaşadığı sorun nedeniyle Başakşehir'le sahaya çıkamayacağı iddia edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Giuliano'nun Al Nassr ile yaşadığı sorun nedeniyle Başakşehir'le sahaya çıkamayacağı iddia edildi

08.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:20

Başakşehir'e transfer olan Giulaino ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı oyuncunun eski kulübüyle yaşadığı sorun nedeniyle transfer tescilinin yapılamayacağı öne sürüldü.

Başakşehir'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'la yollarını ayıran ve serbest statüde Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcunun Arap kulübüyle yaşadığı ihtilaf nedeniyle transfer tescilinin yapılamayacağı ileri sürüldü.

SORUNLAR SKANDAL BOYUTLARA ULAŞTI

Al Nassr'ın konuyu FIFA'ya taşıdığı ve oyuncunun şu an için Başakşehir formasıyla sahaya çıkamayacağı iddia edildi. Suudi Arabistan'ta ortaya atılan bu iddialar, Giuliano ile Al Nassr arasındaki sorunun skandal boyutlarına ulaştığı ve kişisel bir takım hesapların yeniden açılacağı şeklindeki yeni iddialarla ileri boyutlara taşındı.

TEMSİLCİSİ YORUM YAPMADI

Giuliano'nun temsilcisi Felipe Reis konuyla alakalı konuştu. Reis bu konularda hiçbir şekilde yorum yapamayacağını, gerekirse şirketleri adına basın sorumlusunun, ilerleyen günlerde, bir açıklama yapacağını söyledi.

(Ajansspor)

Giuliano'nun Al Nassr ile yaşadığı sorun nedeniyle Başakşehir'le sahaya çıkamayacağı iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Ajda Pekkan Seren Serengil
Spor Babel Erol Bulut Josef De Souza Steven Gerrard Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Türk Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giuliano'nun Al Nassr ile yaşadığı sorun nedeniyle Başakşehir'le sahaya çıkamayacağı iddia edildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 12:29:26. #1.14#
title