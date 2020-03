GitHub Mobil Uygulaması Android ve iOS İçin Yayınlandı Açık kaynaklı projeler tarafından tercih edilen en popüler depolama servisi GitHub artık mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Microsoft'un sahib

Açık kaynaklı projeler tarafından tercih edilen en popüler depolama servisi GitHub artık mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Microsoft'un sahibi GitHub, yeni mobil uygulamasını sundu. GitHub Android ve iOS cihazlara ücretsiz indirilebiliyor.

Microsoft'un Haziran 2018'de 7.5 milyar dolara satın alacağını duyurduğu, Ekim 2018'de satın aldığı popüler kod depolama hizmeti GitHub, mobil uygulamasını yayınladı. iOS için GitHub uygulamasının ilk betası Kasım ayında, Android için GitHub ilk beta Ocak ayında yayınlanmıştı. Bugün GitHub uygulamasının final sürümü hem Android hem de iOS için yayınlandı. Uygulama, öncelikli olarak geliştiricilerin bilgisayarlarından uzaktayken projeleri yönetmelerine, görevleri düzenlemelerine, sorunlara ilişkin geri bildirimde bulunmalarına, yorumlarına yanıt vermelerine, çekme isteklerini gözden geçirmelerine ve birleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış.

GitHub bildirimleri çoğu e-posta uygulamasının gelen kutusuna benzeyen bir gelen kutusu gösteriyor ve kaydırılarak görevler kaydedilebiliyor veya tamamlandı olarak işaretlenebiliyor. Ayrıca yorumlar için emoji desteği mevcut. Uygulama üzerinde kodu görüntülemek mümkün olsa da kod hiçbir şekilde düzenlenemiyor.

GitHub Mobile is officially leaving beta and entering general availability today. Learn more and download: https://t.co/nTHAv107Or pic.twitter.com/BjaRyofbbA

— GitHub (@github) March 17, 2020