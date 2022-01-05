Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Akgün: "Galatasaray gibi biz de iddialıyız"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak GZT Giresunspor'da kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, rakipleri gibi kendilerinin de iddialı olduğunu söyledi.

Akgün, AA muhabirine, Galatasaray maçının hazırlıklarının Antalya'da devam ettiğini belirtti.

Rakipleri gibi kendilerinin de iddialı olduğunu vurgulayan Akgün, "Giresunspor olarak bizim de iyi ve kaliteli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Galatasaray gibi biz de iddialıyız. Puan veya puanlar almak için 90 dakika mücadele edeceğiz. Oyuncularımızın üstün bir performans sergileyeceklerine ve İstanbul deplasmanından iyi bir sonuçla döneceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Akgün, transfer çalışmalarının devam ettiğini, kadrolarını kaliteli isimlerle güçlendireceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kafilenin, Galatasaray maçı için 7 Ocak Cuma günü Antalya'dan hava yoluyla İstanbul'a gideceği ve burada kampa gireceği kaydedildi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri

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