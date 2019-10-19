Giresun Valiliğinden 'Göğüs Hastanesi' açıklaması

19.10.2019 15:20

Giresun Valiliği kamuoyunda konuşulan 'Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.



"Giresun'da yayınlanan bazı yerel gazetelerde Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılacağı veya yıkılacağı yönünde çıkan haberler üzerine kamuoyunun bu hususta bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



"Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi hastanenin kapatılacağı veya yıkılacağına dair Sağlık Bakanlığı tarafından alınmış bir karar ya da uygulama yoktur. Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi halen hizmet sunumuna devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızca ve Valiliğimizce ilimizde sağlık hizmeti sunumunun kalitesini artırmak amacıyla çalışılmaktadır." - GİRESUN

Kaynak: İHA