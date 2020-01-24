Giresun ihracatını en fazla artıran dördüncü il oldu

24.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:20

Giresun'un 2019 yılında ihracatını en fazla artıran dördüncü il olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun'dan 2019 yılında 233,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği, böylece bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 57 artış yaşandığı aktarıldı.

Giresun'un, Türkiye genelinde ihracatını en fazla artıran dördüncü il olduğu vurgulanarak, 2019 yılında ihracat yapılan ülke sayısının, bir önceki yıla göre 32 artarak 115'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 2019'da ihracat yapılan ilk 5 ülkenin 47 milyon 307 bin dolarla İtalya, 41 milyon 785 bin dolarla Almanya, 24 milyon 291 bin dolarla Hollanda, 17 milyon 919 bin dolarla Çin, 16 milyon 6 bin dolarla da İsviçre olduğunun altı çizildi.

Geçen yıl toplam 25 alt sektörde ihracat yapılan Giresun'dan, yoğun olarak fındık ve fındık mamulleri, içecek, makine aksamları, savunma sanayi ve hazır giyim sektörlerinde ihracat gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA