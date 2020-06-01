Giresun'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
01.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:13
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Ahmet Yavuz (28) idaresindeki 28 YD 944 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Bulancak İskele Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA