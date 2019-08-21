21.08.2019 18:02

Giresun'da ilk fındık satışı 18,36 TL'den işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Deposu'na ilk fındık teslimatı gerçekleştirildi

2019 yılı ürünü ilk teslim alınan üretici Ayşe Ensari'nin Giresun kalite fındığı 18,36 TL'den işlem gördü

GİRESUN - Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Deposu'na ilk fındık teslimatı gerçekleştirildi. 2019 yılı ürünü ilk teslim alınan üretici Ayşe Ensari'nin Giresun kalite fındığı 18,36 TL'den işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Deposu'nda düzenlenen fındık alım törenine Vali Harun Sarıfakıoğulları, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük ve üreticiler katıldı. Törende konuşan Vali Harun Sarıfakıoğulları, kahverengi altının kıymetini bilmek ve daha fazla değerlendirmek için dönüm başına verimin artırılması gerektiğini söyledi. Vali Harun Sarıfakıoğulları, "3 Ağustos tarihinde hasat dönemi başlamıştı. Bugünde TMO Genel Müdürümüzün katılımıyla borsamızın fındık alımını başlatıyoruz. Bilindiği gibi Giresun kalite fındığın fiyatı 17 TL olarak belirlendi. Bugünden itibaren de fındık alımları başlamış durumdadır. Fındık kahverengi bir altın aslında ve bu elimizdeki altını en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Bunun için bazı köylerimizde örnek fındık bahçeleri oluşturuldu. Buralardaki hedefimiz verimi artırarak dönüm başına 170 kilogram ürün almak" dedi.

"Lisanslı depo avantajı fiyat farkı"

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise, "İlk ürününü teslim aldığımız üreticimizin fındığı 18.36 TL değer bulmuştur. Randıman kalitesiyle ürününü lisanslı depoya teslim ettiğinden dolayı 18.36 TL değer bulmuştur ve açıklanan fiyatı 17 TL olarak düşündüğümüzde lisanslı depoya fındık teslim etmenin bir avantaj olduğu görülmektedir. Çünkü lisanslı depoya teslim edildiğinde yasal kesintiler olmamaktadır. Diğer sağladığı avantajlarla birlikte bir miktar daha yüksek olması mümkün olmaktadır" şeklinde konuştu.

"Kota uygulaması yok, verim ortalaması var"

TMO'nun fındık alımlarına hazır olduğunu da anlatan Güldal, "2019 yılı ürününü TMO olarak alım yapmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Depolarımızla, alım yerlerimizle, personelimizle hazırlıklarımız tamamlandık. Ancak üreticimizden standart kriterler istiyoruz. Rutubet yüzde 6'nın altında olacak, kırık oranı yüzde 5'in altında olacak, sağlam iç fındık oranı yüzde 40'ın üzerinde olacak. Bu konuda alım noktalarında görevlilerimiz bilgilendirildi ve kesinlikle üreticilerimizden bu kriterler istenecektir. Bununla birlikte TMO'nun kota uygulaması denilen bir şey yoktur. Verim ortalaması vardır ve bu verim ortalaması da o ilin rekoltesine göre belirlenmektedir. Ancak bu konuda da yüzde 15 bir artış yaparak dönüm başına 65 kilograma kadar çıkartılmıştır" diye konuştu.

"FİSKOBİRLİK ile işbirliği yapılacak"

FİSKOBİRLİK ile işbirliği konusunda da değerlendirmeler yapan Güldal, "Fındık alım konusunda FİSKOBİRLİK'inde bir talebi olmuştur ve bizim tarafımızdan da olumlu karşılanmıştır. Bu konuda henüz protokol aşamasında olunduğunu biliyorum. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bir işbirliği söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Depoya ilk fındık teslimatları kurdele kesiminin ardından yapıldı. Ayşe Ensar adına yapılan ilk teslimatta ise 760 kilo fındık 18.36 TL'den işlem görerek teslim alındı.

Kaynak: İHA