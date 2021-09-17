Giresun'da basketbol heyecanı yeniden başlıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da basketbol heyecanı yeniden başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Giresun'da basketbol heyecanı yeniden başlıyor

Giresun Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, yeni sezonda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek.

Giresun Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, yeni sezonda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla kısa sürede yapılanma içerisine giren ve Türkiye Basketbol Federasyonu'na Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne katılım için başvuran Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü, ilk antrenmanını da Giresun Üniversitesi Spor Salonu'nda yaptı.

Sezonun ilk çalışmasına Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü Başkanı Alaattin Hafızoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Basketbol Federasyonu eski Yönetim Kurulu Üyesi Heves Bozbağ da katıldı.

Teknik kadroya ve bayan basketbolculara yeni sezon öncesi başarılar dileyen Kulüp Başkanı Hafızoğlu, "Giresun basketbolu çok seviyor. Bizler de Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu'nun da desteğiyle hemen harekete geçtik. Salim Taslı hocamızla birlikte hem alt yapımızdan hem de bize yarar sağlayabilecek basketbolcularımızı kadromuza dahil ettik. İyi bir oluşum gerçekleşti. Bizim temel hedefimiz Giresunlu bayan basketbolcularımızın gelişimine katkı sağlamak ve yeni sporcular yetiştirmek olacak. Giresun'un adını daha da duyurmak olacak. Tıpkı Alperen Şengün de olduğu gibi. İyi bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Diğer yandan, yeşil-beyazlı ekipte yeni sezon kadrosu Merve Usal, Emine Adani, Merve Şahin, Beyzanur Uruç, Dilara Göçmen, Ayfer Dalkılıç, Gizem Sakallı, Cansu Güneysu, Nilsu Akbayrak, Sıla Ilgın Kaya, Ayça Kap ve Yaren Çavuş, teknik kadroda idari koordinatör ve genel menajer Salim Taslı, Baş Antrenör Abdullah Mert Erdemir, Yardımcı antrenör Oğulcan Uzun, Yardımcı antrenör Erdal Alaca ile masör Gökhan Bekdemir yer alıyor. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

 Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

 Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü

Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Mustafa Demir
Magazin Düm Tek Tek Beren Saat
Spor Mustafa Denizli Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Giresun'da basketbol heyecanı yeniden başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:09:00. #1.12#