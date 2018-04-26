Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe daha da önemli hale geldiğini belirterek, "Böyle bir ortamda kendi gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez. Son zamanlarda gördük, tırlar dolusu doları olan ülkeler gıdaları olmayınca ne duruma düştüler." dedi.

Fakıbaba, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı Bereket Sigorta ve Gübretaş Bölge müdürlüklerinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ürün çeşitliliği ve yüksek üretim potansiyeliyle tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Tarımın, kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın yanında ekonomik kalkınma için büyük bir şans olma özelliği taşıdığını ifade eden Fakıbaba, sektörün stratejik öneminin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Böyle bir ortamda kendi gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez. Son zamanlarda gördük, tırlar dolusu doları olan ülkeler gıdaları olmayınca ne duruma düştüler. Çok şükür ki Türkiyemiz var ve o ülkelerin yardımına koşuyor. Teknolojiyi dünya seviyesinde hatta daha da ileri bir şekilde temin etmek öncelikli amacımızdır. Tabii bunun kadar önemli bir başka mesele de tarımsal girdileri üreticilerimiz için uygun hale getirmektir. Bu bakımdan Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri bizim için çok önemli. Hizmeti üreticinin ayağına götürmelisiniz. Ayrıca hizmette kaliteyi de artırmalısınız. Yani anlayacağınız üreticinin hizmetkarı olacaksınız. Böyle olduğu takdirde çalışmalarımız anlam kazanacaktır."

Fakıbaba, gübrenin tarım sektörünün vazgeçilmez girdilerinden olduğuna işaret ederek, "Ülkemizde gübre tüketimi 6 milyon tonun üzerindedir ancak bu rakam hedeflerimiz için yeterli değil. Böyle hizmet noktalarının sayısını çoğaltmalıyız ancak böylelikle hedeflerimize ulaşabiliriz. Gübretaş, 1,9 milyon tonun üzerinde olan satış rakamlarıyla sektöründe lider bir kuruluşumuzdur." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, Gübretaş'ın Şanlıurfa'da da çok önemli bir başarı yakalayacağına inandığını belirterek, bu başarının bölge tarımına da aynı oranda tesir edeceğini söyledi.

"Tarım sigortacılığın doğal olarak geliştiği bir alan"

Tarımsal üretimde sigortanın önemine değinen Fakıbaba, "Tarım, uğraşı zor, emek ve zahmet isteyen bir alandır. Üretim aşamasında da pek çok riskler taşımaktadır. Bu nedenle de sigortacılığın doğal olarak geliştiği bir alan olmuştur. Çok iyi biliyoruz ki tarım gibi önemli, stratejik bir sektörün aktörleri olan çiftçilerimiz bu riskleri tek başına omuzlayacak güçte değildir. İşte Tarım Kredi de burada devreye girmektedir. Sigortacılık alanında var olarak, üreticilerimizin olası zararlarına karşı yanlarında yer almaktadır." dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da çalışmaları hakkında bilgi verdi.