Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız

Son dönemde ayçiçek yağından tereyağına, peynirden yumurtaya kadar birçok üründe dikkat çeken oranda fiyat artışının olduğu görünüyor. Vatandaşın da son derece şikayetçi olduğu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Erdoğan'ın "Mutlaka çözüme ulaştıracağız" dediği öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle işleri etkilenen esnaf olumsuz etkilerinin giderilmesi için 6 alanda düzenleme istedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da yaptığı görüşmede talep ve önerilerini gündeme getirdi. Görüşmeye ilişkin detayları CNNTÜRK Ankara muhabiri Gülşen Coşkun anlattı.

Coşkun konuyla ilgili şunları söyledi:

"Öncelikli talep kredi taksitlerinin bir yıl ertelenmesi, uzun süre kapalı kalan dükkanlar nedeniyle gelir elde edemiyoruz, krediler de ertelensin talebi var. Doğrudan nakit desteği sürsün talebi var. Bunun dışında doğalgaz, elektrik, su ve SGK borçları 1 yıl ertelensin talebi var. Kafe ve restoranlar HES kodu ile açılsın önerisi geldi. Ticari araçlara indirimli akaryakıt sağlanması istendi. Prim borçlarının da görüşülmesi istenen talepler arasında.

"TALEPLER KABİNE'DE ELE ALINACAK"

TESK Başkanı Palandöken bizzat kendisi iletti bu talepleri. Taleplerin Kabine'de ele alınacağı ifade edildi. İlgi bakanlıkların incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Önümüzdeki hafta bir Kabine toplantısı gerçekleşmesi beklentisi var.

"FAHİŞ FİYATLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ"

Özellikle son günlerde bazı ürünlere yönelik olarak misal zeytinyağı, ayçiçek yağı, bebek maması, yumurta gibi ürünlerde fahiş fiyat artışı vardı. Başka ürünlerde de var aslında bir taraftan denetimler sürüyor. Bu ürünlere ilişkin genel kapsamlı şikayet iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız' dediği öğrenildi. Bu konuyla başka ne gibi adımlar atılabilir, denetimlerin sıklaşması mı olacak yeni ek çareler gelecek mi bu konuda önemle takip ettiğimiz başlıklar arasında."