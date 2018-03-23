Gezginlerin Yeni Gözdesi Van Gölü Ekspresi 5 Yıl Aradan Sonra Seferlere Başlıyor

Ankara`dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Tatvan`a varacak olan Van Gölü Ekspresi için Bitlis`in Tatvan ilçesinde hazırlıklar başladı.

ANKARA'DAN HAREKET EDECEK, SON DURAĞI TATVAN OLACAK

Kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi olan Doğu Ekspresi`yle Kars yolculuğunun ardından yeni bir turizm atağına geçecek olan ve gençlerin gözdesi olarak tanımlanan Van Gölü Ekspresi, 25 Mart 2018 tarihinde Ankara Irmak İstasyonundan hareket ederek, 26 Mart 2018 tarihinde son durağı olan Bitlis`in Tatvan ilçesine ulaşacak.

Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü Ekspresinin 5 yıl aradan sonra ilk defa Ankara'dan hareket ederek Tatvan'a geleceğini söyledi.

5 YIL ÖNCE DURAN SEFERLER PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR

Van Gölü Ekspresi ile yolculuk yapan, bu şehri ve bu kültürü tanımak isteyen misafirlere ev sahipliği yaparak onları ağırlamak istediklerini dile getiren Gencan, "5 yıl önce durmuş olan seferler, pazar günü başlıyor. Pazartesi günü ise Tatvan'a geliyor. Yaklaşık 30 kişilik bir kafilemiz var. Daha sonra birkaç gün içinde tekrar seferler var ve artarak devam edecek. Amacımız bu coğrafyayı, bu şehri ve bu kültürü insanlara tanıtabilmek, bu doğa güzelliklerini herkesin paylaşmasını sağlayabilmektir.

"DOĞU EKSPRESİNİ KULLANAN HERKESİ BİTLİS'E VE TATVAN'A DAVET EDİYORUM"

Bitlis'imiz çok güzel, Tatvan Nemrut Krater Gölümüz var, Ahlat Selçuklu Mezarlığımız var, Süphan Dağımız var, Van Gölümüz var, inanç ve kültür turizmimiz, doğa turizmimiz ve olabilecek bütün güzelliklere sahip olan bir şehir. Bu güzellikleri keşfetmeleri için bütün gençlerimizi özellikle nostaljik trende yolculuk yaparak şimdiye kadar Doğu Ekspresini kullanan herkesi Bitlis'e ve Tatvan'a davet ediyorum.

"TARİHİ MEKANLARI GEZİP BU COĞRAFYAYI TANIMIŞ OLACAKLAR"

Gelen kafilemiz; Bitlis ve ilçelerini ziyaret ettikten sonra günübirlik Van ziyaretimiz de olacak. Van'daki tarihi ve kültürel mekanları da gezerek bu coğrafyayı tanımış olacaklar" dedi.